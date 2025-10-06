Велика Британија ќе се справи со кризата со домување со нови градови

Велика Британија е подготвена да ги изгради своите први нови градови по повеќе од половина век, оживувајќи ја значајната шема што одигра клучна улога во повоеното закрепнување на земјата, објави министерот за домување Стив Рид на конференцијата на Лабуристичката партија оваа недела, додека капи со натпис „ Build, baby, build“ беа делени низ публиката.

Фанфарите истакнуваа несовпаѓање: шемата ќе даде мал, ако воопшто, придонес кон целта на владата за изградба на 1,5 милиони домови за време на овој парламентарен период. А некои од избраните локации не се ниту нови, ниту ќе бидат градови. Но, има многу за што да се радува, објавува „Bloomberg“.

Работна група назначена од владата помина една година разгледувајќи потенцијални локации и идентификуваше 12. Лабуристите ветија дека ќе започнат со работа на најмалку три од нив до следните избори. Најверојатни се Кру Хил во северниот лондонски округ Енфилд, поранешна американска воздухопловна база во близина на Оксфорд од Студената војна и урбана област во северниот град Лидс.

Првичните впечатоци се дека ентузијазмот што го покажаа делегатите на конференцијата сè уште не се проширил. Локалните жители интервјуирани во Кру Хил се жалеа на веројатната загуба на нивните градинарски центри и зелени површини и предложија да постојат алтернативни локации што владата прво треба да ги развие.

Идејата дека „градењето е генерално добра работа – само не тука, ви благодарам“ е суштината на движењето „не во мојот двор“ и е една од причините зошто Велика Британија страда од недостиг на домување, за кој некои аналитичари проценуваат дека има над 4 милиони домови.

Високите цени на куќите и недоволното снабдување ја нарушуваат продуктивноста со намалување на мобилноста на пазарот на трудот, бидејќи луѓето не можат да си дозволат да се преселат таму каде што има подобри работни места. Ова е една од причините зошто Лабуристите вложија голем дел од својот кредибилитет во пресврт на деценискиот недоволно градење.

Една од главните предности на новиот модел на градови е тоа што ја надминува склерозата на конвенционалниот систем за урбанистичко планирање со ставање на демократските консултации во преден план, така што градењето може да напредува побрзо, заобиколувајќи ги локалните приговори што толку често ги попречуваат или забавуваат обичните проекти за домување.

Но, овој пат има клучни разлики. Најочигледна е обемот. Помеѓу 1946-та и почетокот на 1970-тите, Велика Британија изгради 32 нови градови за да смести околу 2,8 милиони луѓе. Но, дури и во нивните најдобри години, тие учествуваа само со околу 5% во годишната изградба на станови, вели Морис Ланге, аналитичар во Центарот за градови, лондонски тинк-тенк за урбана политика.

Оваа програма ќе биде многу поскромна. Кру Хил, Хејфорд Парк во близина на Оксфорд и локацијата во Лидс би можеле да испорачаат 47.000 домови, или помалку од една петтина од просечната годишна цел на Лабуристите. Изградбата можеби нема да започне до 2029-та година и може да потрае со децении за да се заврши. Изградбата на сите 12 локации во потесниот избор би испорачала околу 300.000 домови.

Повоената програма беше водена од државата. Владата позајмуваше големи заеми за да ја финансира изградбата и самата ја заврши работата. Во верзијата на Лабуристите за годините до 2029-та година, државата би дејствувала повеќе како катализатор, создавајќи нови корпорации за развој на градовите за да здружат земјиште и да ја координираат инфраструктурата пред приватните инвеститори да ја преземат изградбата.

Работната група ги приоритизира местата каде што цените на куќите се релативно високи, понудата е оскудна, а локалната економија е продуктивна. Ова им нуди најдобра можност на развојните корпорации да ги „зафатат“ растечките вредности на земјиштето преку нивните овластувања за задолжително стекнување, што потоа може да финансира цели како што се 40% прифатливи станови, оставајќи доволно профит за приватните инвеститори. Овој пристап, исто така, ветува најголема корист за економскиот раст.

Но, важноста на политиката за нови градови оди подалеку од нејзината улога како механизам за создавање самостојни населби – всушност, локациите избрани во Лидс, Манчестер и Плимут се повеќе проекти за урбана обнова отколку градови.

Програмата ќе биде полигон за тестирање на реформи и иновации. Ослободени од фрустрациите и ограничувањата на британскиот систем за урбанистичко планирање, новите градови ќе можат да експериментираат со различни густини и комбинации на сопственост, современи методи на градење и начини за подобрување на одржливоста на животната средина. Државата може да го искористи своето вклучување за да се справи со ерозијата на градежните вештини и да обезбеди постабилни канали за вработување за поддршка на малите и средните градежни компании.

Најголемото прашање е дали владата е доволно амбициозна. Центарот на градовите долго време се залагаше Велика Британија да премине на систем за зонирање, како оној што се користи во континентална Европа, промена што би ја намалила сложеноста и би го забрзала снабдувањето со домување.

„Сметаме дека владата треба да биде похрабра во сите области“, вели Ланге.

Лабуристите ја исклучија можноста за премин кон зонирање пред минатогодишните избори, велејќи дека ќе се фокусираат на поедноставување на постојните правила за планирање.

Начинот на кој се градат новите градови е поблизок до она што би се случило во зониран модел. Ако програмата добро функционира, додека остатокот од системот за урбанистичко планирање продолжува да не успева да генерира обем на домување што Лабуристите го имаат за да ги исполнат своите цели, притисокот за радикална промена на стариот систем би можел да расте. Крај на локалните власти кои се плашат од движењето „не во мојот двор“ и ги отфрлаат становите што ѝ се потребни на Британија? За тоа вреди да се стави црвена капа на главата.