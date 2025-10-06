„iPhone“ повторно поставува трендови: Портокаловата боја доаѓа на „Android“

Најновите футроли на „Dbrand“ им овозможуваат на широк спектар на уреди кои не се од „Apple“ да ја добијат истата „Cosmic Orange“ боја како и „iPhone 17 Pro“.
Новите футроли се достапни за сите уреди опфатени со „Dbrand“, почнувајќи од денес, вклучувајќи паметни телефони на „Apple“ и „Android“, лаптопи, таблети, слушалки и гејмерски хардвер.
За корисниците на „Apple“ кои веќе имаат портокалов „iPhone 17 Pro“ или „17 Pro Max“, ова значи дека сега можат да се усогласат со боите со други уреди, вклучувајќи „MacBooks“ и „iPads“.
Футролите се достапни и за телефони „Samsung“, „Google Pixel“ и „Apple“, вклучувајќи ги и линиите „iPhone Air“ и „iPhone 17“.
„Кога Тим Кук лично ја избра новата боја, немаше поим дека ќе ја копираме за заштитна футрола“, велат од „Dbrand“ во соопштение за медиумите.
„Искрено, не мислевме дека ќе биде доволно популарно за да заслужи копирање“, додадоа тие, малку шегувајќи се.
Не можеме да ги обвиниме за оваа последна забелешка, бидејќи имаше многу критики по премиерата на серијата „iPhone 17“ за оваа боја.
Се испостави дека „Apple“ изгледа знае нешто што ние не го знаеме, поради што стана доста популарен и покрај првичните негативни реакции на социјалните медиуми.