„Mercedes“ укинува еден од своите електрични модели, но доаѓа поскапа замена

„Mercedes-Benz“ официјално го укина својот електричен теренец „EQB“ по моделската 2025-та година. Возилото е базирано на механичката платформа „MFA“ од 2011-та година, што очигледно го ограничи неговиот развој и конкурентност.

Портпаролот на компанијата потврди за „InsideEVs“ дека „EQB“ го завршува својот планиран животен циклус и повеќе нема да се нуди по 2025-та година.

„Mercedes“ нагласува дека брендот не се повлекува од електрификацијата и дека најголемата линија на нови модели во историјата на компанијата доаѓа наскоро.

Наследникот на „EQB“ ќе биде еден од двата нови „SUV“ возила што ќе бидат базирани на модерната механичка платформа „MMA“, наменета за хибридни и целосно електрични погони.

Новата архитектура, веќе прикажана на новиот, електричен „CLA“, носи технологија од 800 волти, побрзо полнење и подобрен инфозабавен систем.

Моделот „EQB“ што заминува беше еден од ретките електрични модели на „Mercedes“ со седум седишта. Со неговото повлекување, единственото такво возило во гамата на „Mercedes“ ќе стане „EQS“ – со дополнителен надомест за третиот ред седишта.

Иако не е објавен официјален датум на лансирање за наследник, повлекувањето на „EQB“ сугерира дека наскоро ќе бидат воведени нови модели.