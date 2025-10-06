Откриено тајното својство на оревите

Седечкиот начин на живот и лошите навики во исхраната дополнително ја влошуваат ситуацијата, па затоа здравјето на срцето и крвните садови често се занемарува, сè додека не се појави сериозен проблем.

Наслагите што се акумулираат во крвните садови се стврднуваат со текот на времето и доведуваат до состојба позната како атеросклероза. Оваа состојба значително го зголемува ризикот од срцев удар и мозочен удар, како и висок крвен притисок.

Сепак, има добри вести, со умерени промени во нашата исхрана, можеме значително да му помогнеме на нашиот кардиоваскуларен систем. Докажано е дека одредени намирници имаат позитивен ефект врз здравјето на артериите, а некои дури можат делумно да ги поправат оштетувањата во раните фази на болеста.

Сојузници на здраво срце

Подолу се дадени пет природни сојузници на здраво срце што лесно можете да ги вклучите во вашата дневна исхрана.

Овесот е една од најдобрите намирници за чистење на артериите бидејќи содржи бета-глукан – влакно кое ефикасно го намалува лошиот (LDL) холестерол. Редовното консумирање овесна каша може да ги намали нивоата на холестерол до седум проценти, со што се намалува ризикот од формирање на плаки.

Покрај тоа, овесот помага во регулирањето на шеќерот во крвта и го подобрува варењето на храната, па затоа експертите препорачуваат консумирање овесна каша или мелен овес наместо инстант верзии.

Морингата, позната и како „дрво на животот“, е ризница на антиоксиданси и биоактивни соединенија. Кверцетинот, моќен заштитник на крвните садови кој го намалува воспалението и им помага на артериите да останат еластични, се издвојува особено. На овој начин, го намалува крвниот притисок и го поттикнува создавањето на „добар“ HDL холестерол.

Морингата може да се користи во прав, како чај или како зеленчук, а докажано е дека редовната консумација го намалува оксидативниот стрес и ги чисти артериите.

Оревите се неопходна ужина кога станува збор за здравјето на срцето. Тие се богати со алфа-линоленска киселина, вид омега-3 масна киселина која го намалува лошиот холестерол, го намалува воспалението и помага во регулирањето на крвниот притисок.

Само неколку јаткасти плодови дневно можат да направат голема разлика, но треба да се јадат умерено бидејќи се многу богати со калории. Најдобро е да ги јадете сурови или натопени во вода.

Пискавицата, зачин што се користи секојдневно во индиската кујна, сè повеќе го наоѓа своето место во европските јадења. Неговите семиња содржат соединенија кои значително го намалуваат холестеролот и го подобруваат липидниот профил.

Наједноставниот начин да се консумира е да се потопат семките во вода преку ноќ и да се испијат наутро, додека листовите може да се додадат во супи, чорби и други јадења.

Листовите од кари често се користат само како декорација, но зад нивниот изразен мирис и вкус лежи вистинско богатство од хранливи материи. Тие се полни со влакна и антиоксиданси, а содржат и кемпферол – соединение кое го намалува воспалението и помага во отстранувањето на плаките од артериите.

Редовната употреба на листови од кари ја подобрува циркулацијата и го намалува лошиот холестерол, а исто така им дава на јадењата егзотичен допир.

Пораката е јасна – можеме да го заштитиме здравјето на нашето срце и крвни садови со мали, но постојани промени во нашата исхрана. Со вклучување овес, моринга, ореви, пискавица и листови од кари, правиме добро не само за нашето срце, туку и за целото наше тело.

На крајот на краиштата, ова се едноставни чекори што претставуваат најдобра можна инвестиција на долг рок – инвестирање во сопственото здравје.