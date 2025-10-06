Ова е риба број 1 за нашето здравје: Поевтина од скуша, а поздрава од лосос

Тие се богати со омега-3 масни киселини кои помагаат во намалувањето на крвниот притисок, чистењето на крвните садови и зајакнување на срцето.

Може да се најде во речиси секоја продавница, а нејзината цена е сепак прифатлива. Сепак, нутриционистите тврдат дека е една од највредните намирници за здравјето. Сардините се богати со протеини, омега-3 масни киселини и витамини кои го зајакнуваат целото тело.

Станува збор за сардини, риба која често е неправедно занемарена. Многумина ја избегнуваат бидејќи ја поврзуваат со евтина конзервирана храна, но експертите истакнуваат дека сардините треба да бидат редовен дел од исхраната на секој што се грижи за своето здравје.

Како што пишува TSN, сардините се вистински здравствен пакет. Тие се богати со омега-3 масни киселини кои помагаат во намалувањето на крвниот притисок, чистењето на крвните садови и зајакнувањето на срцето. Покрај тоа, редовната консумација може да го подобри расположението и да го намали нивото на стрес.

Поевтини од лососот, а речиси исто толку здрави

Покрај здравите масти, сардините се одличен извор на лесно сварливи протеини, што ги прави идеален избор за спортисти, деца и постари лица. Тие обезбедуваат долго чувство на ситост, а благодарение на витаминот Д, помагаат во зачувувањето на здрави коски и зајакнување на имунитетот.

Иако лососот често се смета за симбол на здрава исхрана, нутриционистите нагласуваат дека сардините се нутритивно многу блиски, а многу пати и поповолни. Разликата во цената е огромна, додека здравствените придобивки се речиси исти. Покрај тоа, сардините се мали риби кои живеат пократко, па затоа акумулираат помалку жива и други тешки метали во споредба со поголемите видови како што се туната или сабјарката.

Сардините се исто така исклучително практични – можат да се јадат свежи, пржени во тава или на скара, или конзервирани, со малку лимон, маслиново масло и свеж леб. Тие се одлични и како додаток во салати, тестенини или како здрава протеинска ужина. Ако изберете конзервирани сардини, експертите советуваат да ги купите од докажани производители во поголеми продавници. Најдобри се сардини во маслиново масло или во свој сок, без додавање на конзерванси и вештачки ароми.