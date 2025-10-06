Ако вашиот автомобил е ова годиште, нема да смеете да возите низ еден дел од Европа

Од 1 октомври 2025 година, во четирите северни региони на Италија – Ломбардија, Пиемонт, Венето и Емилија-Ромања, ќе стапи на сила забрана за движење на дизел автомобили од еколошката класа Евро 5. Ограничувањето ќе важи во работните денови до пролетта 2026 година, а потоа секоја есен и зима, како дел од мерките за подобрување на квалитетот на воздухот.

Забраната за дизел автомобили Евро 5 важи за сите населби со повеќе од 30.000 жители во четири региони. Во Емилија-Ромања, ќе ја опфати и областа околу Болоња, како и доброволно приклучените општини Фјорано Моденезе, Маранело и Рубиера.

Правилото важи за сите што минуваат низ тие региони, не само за локалните жители.

Работите на полицискиот час варираат од регион до регион. Во Ломбардија, со центар во Милано – од 7:30 часот наутро до 19:30 часот навечер. Во други региони: од 8:30 до 18:30 часот. Надвор од ова работно време, како и за време на викендите и празниците, сообраќајот ќе биде дозволен.

Во Пиемонт со центар Торино: од 1 октомври 2025 година до 15 април 2026 година, а во наредните години од 15 септември до 15 април. Во Ломбардија ќе има ограничувања во текот на целата година, во Венето со центар Венеција – од 1 октомври до 30 април, и во Емилија-Ромања со центар Болоња – од 1 октомври до 30 март.

Дизел автомобилите Euro 5 се произведуваа помеѓу 2011 и 2015 година. Не сите сопственици на вакви автомобили ќе бидат целосно ограничени. Системот Move-In (Мониторинг на возила за еколошки иновации) дозволува годишна ограничена километража, а возилото е опремено со GPS уред за следење. Доколку годишната граница не е надмината, автомобилот може слободно да се движи.

Иако забраната официјално ја воведе владата на Џорџо Мелони во септември 2023 година како одговор на две пресуди на Судот на правдата на ЕУ за загадувањето, министерот за транспорт Матео Салвини сега инсистира мерката да се укине или барем да се одложи.

Можни промени?

„Јас лично работам на амандман на претстојниот Закон за инфраструктура за да се избегне оваа забрана, што ќе создаде сериозни семејни, работни и комерцијални тешкотии, особено во долината По“, рече Салвини.

Според него, еколошката транзиција треба да се „следи, а не да се наметнува со строги забрани“.

Нацрт-законот, кој го разгледува воведувањето на промената, веќе е во Претставничкиот дом и има рок до средината на јули за негово евентуално изменување.