ПочетнаЕКОНОМИЈАСе намалуваат цените на горивата од полноќ
ЕКОНОМИЈАМАКЕДОНИЈА

Се намалуваат цените на горивата од полноќ

147
горива цени

Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија (РКЕ), донесе Одлука со која се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 2,00 % во однос на одлуката од 29.09.2025 година.

     Добивајте вести на Viber     

Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат намалување кај бензините во просек за 4,509% или за 32,700 $/тон, кај дизелот намалувањето е во просек за 3,632% или за 25,850 $/тон, кај екстра лесното масло намалувањето е во просек за 3,791% или за 26,700 $/тон и кај мазутот намалување во просек за околу 3,998% или за 16,800 $/тон, поради што во структурата на цените на нафтените деривати е извршено соодветно прилагодување.

Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот период, во просек изнесува 52,6288 ден/$ и е за околу 0,3395% повисок од курсот на доларот (52,4508 ден/$) по кој беа формирани цените со претходната пресметка.

Малопродажната цена на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 се намалуваат за 1,50 ден/литар, а на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V), се намалува за 1,00 ден/лит, во однос на малопродажната цена утврдена со одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт од 29.09.2025 година

Од 07.10.2025 година од 00:01 часот максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат:

-Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 74,00 (денари/литар)

-Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 76,00 (денари/литар)

-Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 68,50 (денари/литар)

-Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 68,00 (денари/литар)

-Мазут М-1 НС 36,660 (денари/килограм)

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025