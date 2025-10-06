Колку се задолжени земјите од Европската Унија во 2025 година(ИНФОГРАФИК)

Додека европските земји влеваат милијарди во трошоците за одбрана, нивните долгови се зголемуваат, што покренува прашања за националната фискална стабилност.

Во Франција, зголемениот коефициент на долг го натера „Фич“ да го намали кредитниот рејтинг во септември. Земјата се соочува со постојани политички превирања бидејќи понудата на долг на земјата неодамна достигна рекордни 4 трилиони долари.

Оваа графика го прикажува односот на долгот кон БДП на Европската Унија по земја, врз основа на податоци од Евростат.

Подолу, го прикажуваме бруто долгот на општата влада како процент од БДП од првиот квартал од 2025 година во ЕУ:

Додека економијата на Грција напредува во 2025 година – поддржана од секторите за туризам, недвижности и бродарство – нејзината состојба со долгот продолжува да се рангира како најлоша во ЕУ.

Сепак, нејзиниот коефициент на долг кон БДП постојано опаѓа во последните години, од 180% во 2022 година на 153% денес. Со оглед на неодамнешниот економски импулс, земјата започна фонд за иновации и инфраструктура со „БлекРок“, дизајниран да привлече 1,2 милијарди долари странски инвестиции.

Италија го држи вториот највисок сооднос долг-БДП во ЕУ, со 138%. Сепак, земјата постигна значителен напредок во намалувањето на дефицитот, намалувајќи го од 7,2% од БДП во 2023 година на 3,4% во 2024 година, благодарение на силните даночни приходи. Како и Грција, нивото на долг постепено се намалува.

Спротивно на тоа, долгот расте во Франција, каде што изнесува 114% од БДП. Во напорите за борба против влошената фискална состојба, француската влада ја зголеми возраста за пензионирање и предложи скратување на два национални празника, што предизвика јавно негодување.

Во меѓувреме, соодносот на долгот на Германија од 62% паѓа значително под просекот на ЕУ од 82%. Во исто време, земјата ги олесни своите фискални правила со огромни трошоци за одбрана, што предизвика зголемување на нивото на долг.