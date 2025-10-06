Светски берзи: Затворањето на владата не го исплаши Wall Street

Американскиот пазар на акции порасна во просек за повеќе од еден процент минатата недела, додека индексот S&P 500 ја надмина границата од 6.700 поени за прв пат во историјата.

Овој раст се случи и покрај фактот дека американската влада е суспендирана од среда откако Конгресот не успеа да постигне договор за нејзино привремено финансирање.

Последното суспендирање на работата на американската влада беше за време на последниот мандат на Трамп, а инаку не е толку ретко со оглед на тоа дека ова е 16-ти случај на невозможност за финансирање на федералните агенции од 1980 година.

Во изминатиот мандат на Трамп, во декември 2018 година, се случи последното суспендирање на работата на владата, кое траеше и најдолго, дури 35 дена.

Конгресот, во кој републиканците имаат мнозинство, но не и потребните 60 гласови од 100, не успеа да обезбеди усвојување на законот за привремено финансирање, поради отсуство на барем малцинска поддршка од демократите.

Демократите побараа дополнително финансирање за здравствена заштита, како и отповикување на буџетските намалувања на Медикејд, наменети за граѓаните со пониски приходи.

Затворањето на владата на САД траеше во просек осум дена, а во текот на тековниот период, стотици илјади владини службеници можеа да бидат ставени на отпуштање, а владините програми и услуги ќе бидат суспендирани. S&P 500 историски се опоравуваше во просек од околу 13 проценти во годината по затворањето на владата.

Поради овие околности, минатата недела немаше извештај од пазарот на трудот, кој требаше да ги потврди или негира очекувањата на пазарот за 50 илјади нови работни места создадени во текот на септември.

Податоците од компанијата ADP, кои се однесуваат на приватниот сектор, покажаа намалување на бројот на вработени за 32 илјади во текот на овој месец, што е најголемо намалување од март 2023 година. Пазарот очекуваше зголемување на бројот на работници за 45.000.

И покрај силниот раст на американската економија, која скокна за 3,8 проценти во вториот квартал и е на добар пат да оствари раст од 3,9 проценти во третиот квартал, јасно е дека работодавците се претпазливи во однос на вработувањето.

Ова го покажа и прегледот на JOLT, во кој се наведува дека во август стапката на вработеност од 3,2 проценти е најниска од 2013 година, ако се игнорира периодот на пандемијата.

Во текот на август беа создадени 7,23 милиони работни места, малку над јулските 7,21 милиони, што е помалку од бројот на невработени во најголемата светска економија.

Во корпоративната област, фармацевтскиот сектор беше во центарот на вниманието, кој забележа голем раст по договорот меѓу администрацијата на Трамп и Pfizer, што може да биде пример за другите компании во секторот.

Договорените услови, пред крајниот рок за царина за овој сектор, се помалку поволни отколку што првично се сметаше кога компаниите стравуваа од високи тарифи и принудни намалувања на цените.

Акциите на Pfizer скокнаа за повеќе од 15 проценти, додека здравствениот сектор порасна за речиси седум проценти за неделата.

Најголемиот светски производител на спортска опрема, NIKE, објави квартални оперативни резултати кои покажаа прв раст на приходите на компанијата по шест квартали, иако со мала стапка.

Најголемите ризици за NIKE остануваат многу слабиот кинески пазар, но и зголемените трошоци од царинските давачки, за кои сега се очекува да изнесуваат околу 1,5 милијарди долари на годишно ниво, наместо првично проектираните една милијарда долари.