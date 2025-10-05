Компаниите им плаќаат повеќе на оние кои ги поседуваат овие шест вештини

Пазарот на трудот е многу захтевен во моментов, а растот на платите е забавен, освен ако немате одредени вештини за кои работодавците нудат големи суми.

Според Водичот за плати на Роберт Халф за 2026 година, кој е базиран на податоци од речиси 2.000 работници и 2.200 менаџери за вработување во САД, дури 84% од работодавците планираат да понудат повисоки плати на кандидатите со специјализирани вештини.

Најбараните вештини за кои се очекува зголемување на платите се:

Вештачка интелигенција и машинско учење: +4,1%

Јавно сметководство, даноци, ревизија и осигурување: +3,7%

Стратегија за содржина, дигитални проекти и маркетинг аналитика: +3,3%

Поддршка и администрација на клиенти во здравствената заштита: +3,0%

Правно управување со договори: +2,7%

Надоместоци и бенефиции: +2,4%

Како што објаснува Мишел Рајсдорф, директорка во „Роберт Халф“, експертите за вештачка интелигенција се особено ценети: „Компаниите сакаат да користат вештачка интелигенција за да го трансформираат работното место. Бидејќи станува збор за нова и брзорастечка технологија, кандидатите со овие вештини буквално се зграпчуваат веднаш откако ќе дипломираат или ќе ги совладаат тие вештини.“

Таа им советува на работниците да истражат дали можат да научат нови вештини за вештачка интелигенција во своите компании, но и да ги искористат локалните библиотеки, универзитетите или програмите за технолошки тренинг кампови за да бидат во тек со најновите вести во областа, пишува CNBC Make It.

Компаниите нудат бенефиции, не само плати

Иако пазарот на труд е предизвикувачки, 74% од работодавците признаваат дека се загрижени дека нема да можат да ги исполнат очекувањата на кандидатите, особено на оние со ретки и барани вештини. Затоа компаниите сè повеќе нудат дополнителни бенефиции, а половина од менаџерите веруваат дека ова ќе биде клучна стратегија за привлекување таленти во 2026 година.

„Ако ги имате бараните вештини, можностите се пред вас – и сè уште имате моќ за преговарање кога станува збор за вкупната компензација“, вели Рајсдорф.

Вработените најмногу ги ценат финансиските стимулации (бонуси, отплата на студентски кредити) и рамнотежата помеѓу работата и животот (далечинска работа, флексибилно работно време). Сепак, некои би се откажале од работа од дома за повисока плата, 66% од испитаниците би се согласиле да работат со полно работно време во канцеларија, но мнозинството (60%) би побарале најмалку 10% поголема плата за тоа.

Луѓето веруваат дека знаат како да преговараат

Дури 88% од кандидатите веруваат дека се доволно самоуверени во преговорите за нова работа, но многумина всушност не знаат што можат да побараат. Според Рајсдорф, елементите за кои можете да преговарате вклучуваат: платено слободно време, акции на компанијата, па дури и бонус за добредојде.

Пред да преговарате, важно е да истражите која е конкурентната плата за вашата позиција, искуство, локација и индустрија, како и какви дополнителни бенефиции нудат другите фирми.

„Сè е договорно, сè додека ги имате информациите и ги презентирате професионално“, објаснува таа.

Затоа таа советува однапред да вежбате преговарање, да го дизајнирате вашето барање, причините и да ги презентирате јасно.

„Обидете се со разговор пред огледало или со пријател. По петтиот пат, ќе се чувствувате како да водите сосема природен и опуштен разговор“, заклучува Рајсдорф.