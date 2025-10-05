Ќе заштедите пари, а радијаторите ќе греат подобро – Пред грејната сезона направете го ова

Радијаторите ги загреваат нашите домови, но во исто време често собираат прашина и нечистотија што ретко ги забележуваме.

Валканите радијатори не само што ја намалуваат ефикасноста на греењето, туку и шират прашина низ просторијата. Редовното чистење на радијаторите е едноставен начин да се обезбеди попријатна температура и почист воздух во вашиот дом.

Зошто е важно чистењето?

Нечистотијата помеѓу решетките и на задната страна може значително да го намали преносот на топлина. Ова значи дека просторот има потреба од повеќе време за загревање, а потрошувачката на енергија се зголемува. Покрај тоа, акумулациите на прашина, грини и првут можат да ги влошат алергиите и респираторните проблеми.

Подготовка за чистење

Пред да започнете, задолжително исклучете го радијаторот и почекајте да се олади. Потоа подгответе:

– Правосмукалка со додаток за тесни простори

– Крпи од микрофибер

– Топла вода и благ детергент

– Долга четка или специјална алатка за чистење на радијатори

– Стара крпа или весник за ставање под радијаторот

Оваа подготовка заштедува време и спречува дополнителен неред.

Како да чистите радијатори?

Внатрешно чистење

Усисајте ја прашината: Користете го тесниот додаток на правосмукалката за најдобар можен дофат во внатрешноста на ребрата.

Користете четка: Притиснете ја преостанатата нечистотија надолу помеѓу ребрата.

Избришете со влажна крпа: Натопете ја крпата во топла вода со малку детергент.

Мал трик: Додадете неколку капки есенцијално масло (на пр. лаванда или еукалиптус) во водата. Кога радијаторот ќе се загрее, ќе шири пријатен мирис низ целата просторија.

Надворешно чистење

За предната и страничните делови, доволни се влажни микрофибер крпи. Ако наидете на тврдокорни дамки, направете паста од сода бикарбона и малку вода. Овој природен метод ги отстранува дамките и не ја оштетува бојата или облогата на радијаторот.

Одржување во текот на зимата

Ако сакате греењето да остане ефикасно, чистете ги радијаторите најмалку еднаш месечно во текот на грејната сезона. Со тоа, ќе:

Намалите сметките за енергија

Обезбедите потопол простор

Намалите количината на прашина во воздухот

Продолжите животниот век на радијаторот

Чистењето на радијаторот е едноставна задача што носи одлични резултати, од подобро греење до поздрав воздух во домот.