Голдман Сакс очекува растот на американската економија да се забрза во 2026 година

Извршниот директор на њујоршката инвестициска банка Голдман Сакс, Дејвид Соломон, денес изјави дека очекува растот на американската економија да се забрза во 2026 година благодарение на стимулативните мерки и зголемените трошоци во технолошкиот сектор, вклучително и проектите во областа на вештачката интелигенција.

Тој верува дека овие фактори ќе го надминат влијанието на послабиот пазар на трудот и геополитичката нестабилност, објавува Блумберг.

Соломон истакна дека владините инвестиции и изградбата на инфраструктура за вештачка интелигенција ја одржуваат американската економија во солидна форма, и покрај увозните тарифи и слабото домашно вработување.

Тој додаде дека овие технологии помагаат и во зголемувањето на продуктивноста на работниците во банкарскиот сектор.

Лидерот на Голдман Сакс очекува понатамошен раст на пазарот на спојувања и преземања (M&A) во Соединетите Американски Држави, поттикнат од промените во регулаторната рамка, што ги охрабруваат менаџерите на компаниите да бидат поамбициозни и со тоа дополнително да ја стимулираат економската активност.

Во исто време, Соломон предвидува можни корекции на американскиот берзански пазар во следните една до две години, особено по долгиот период на раст на акциите на технолошките компании кои развиваат вештачка интелигенција.

Тој нагласува дека ваквите флуктуации не треба да ги изненадат инвеститорите.

Голдман Сакс планира да инвестира многу во нови технологии за да ја подобри продуктивноста на вработените, а Соломон најави инвестиција од 6 милијарди долари во технолошки надградби.

