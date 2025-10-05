И германските пензии не се тоа што беа порано

Најновите податоци од Германскиот федерален завод за статистика (Дестатис) покажуваат дека секој петти пензионер во земјата има максимум 1.400 евра месечно.

Друга петтина од пензионерите (20%) мора да преживеат со максимум 1.790 евра месечен приход, пишува агенцијата ДПА.

За разлика од овие групи, има 20% од пензионерите кои имаат најмалку 2.870 евра месечно за живот.

Статистичарите во оваа пресметка вклучија само пензионери над 65 години, што вклучува 16,5 милиони луѓе. Во пресметката беше користен модел на пондериран приход со цел рамномерно да се споредат приходите на луѓето што живеат во домаќинства со различна големина.

Бројот на пензионери во групата над 65 години се зголемил од 15,9 милиони во 2021 година. Тогашниот просечен приход од 1.820 евра во меѓувреме се зголеми за девет проценти, што е за два процентни поени помалку од просечниот раст на приходите на целото население.

И покрај овој раст на пензиите, сè повеќе пензионери се принудени да бараат државна помош. Моментално станува збор за 739.000 луѓе, во споредба со 690.000 една година претходно. Тоа е дури 31% повеќе во споредба со 534.000 корисници на крајот од 2020 година.