Америка: „Одете дома и добијте 2.500 долари“

САД им нудат на тинејџерите мигранти 2.500 долари за доброволно враќање дома.

Владата на Соединетите Американски Држави планира да понуди 2.500 долари парична помош за тинејџерите мигранти кои доброволно ќе одлучат да се вратат во своите матични земји, според внатрешен документ на федералната администрација што го виде CBS News.

Во известувањето испратено од Министерството за здравство и социјална заштита во петокот, беше наведено дека Министерството за внатрешна безбедност на Соединетите Американски Држави ќе обезбеди еднократна помош за целите на реинтеграција на непридружени мигранти, над 14 години, кои ќе одлучат доброволно да се вратат во својата земја на потекло.

Оваа понуда се однесува исклучиво на малолетници кои се под надлежност на Канцеларијата за бегалци при Министерството за здравство и социјална заштита, која е законски обврзана да ги смести во засолништа, згрижувачки семејства и други институции додека не наполнат 18 години или не им се најде соодветен старател.

Децата од Мексико не се опфатени со оваа мерка. Според американските власти, повеќето малолетници кои сами ја преминале границата доаѓаат од Централна Америка без родители или законски старатели.

Доброволното враќање е посебен правен процес што мора да го одобри судија за имиграција, а грантот од 2.500 долари се исплаќа дури откако апликацијата ќе биде одобрена и детето ќе пристигне во неговата матична земја.

Службата за имиграција и царина (ICE) вели дека програмата првично ќе им биде понудена на 17-годишници, нагласувајќи дека им дава можност да изберат и да донесат информирана одлука за сопствената иднина.

Оваа мерка е дел од пошироката стратегија на администрацијата на претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, насочена кон намалување на бројот на мигранти во САД, и преку присилни и доброволни депортации, објаснува CBS.