Биткоинот достигна нов рекорд: Порасна на 125.000 долари

Биткоинот, најголемата криптовалута во светот според пазарната вредност, достигна рекордно високо ниво во неделата, зголемувајќи се за речиси 2,7% на 125.245,57 долари од 05:12 GMT.

Претходниот максимум на биткоинот беше 124.480 долари во средината на август, поттикнат од поповолните регулативи од администрацијата на Трамп и силната побарувачка од институционалните инвеститори.

Криптовалутата порасна осми ден по ред во петокот, поттикната од неодамнешните добивки на американските акции и приливите во фондовите за тргување со биткоин на берза.

Спротивно на тоа, американскиот долар се повлече во петокот, прекинувајќи ги неделните загуби во однос на главните валути, бидејќи неизвесноста околу затворањето на американската влада ги замагли перспективите и го одложи објавувањето на клучните податоци, како што се заработката, кои се клучни за мерење на насоката на економијата.

Аналитичарите во Standard Chartered Bank очекуваат Биткоинот наскоро да достигне нов максимум, а потоа и максимум од 135.000 долари.

Трговците се свртуваат кон криптовалутите и другите средства за да се заштитат од растечките политички и економски тензии. Цената на златото, исто така, порасна за 0,5% на 3.876,55 долари за унца, остварувајќи неделен раст од над 2%.

