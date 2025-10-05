„Uniper“ бара дозвола за затворање на клучното германско складиште за гас

Германската енергетска компанија „Uniper“ побара дозвола од регулаторот за енергија за затворање на еден од клучните складишта за гас во земјата, објави „Bloomberg“. Објектот се наоѓа во покраината Баварија, во близина на границата со Австрија, и се смета за важен тампон за зимските резерви за двете земји.

Сепак, структурата на складишниот објект за гас е таква што вбризгувањето и повлекувањето на гас се бавни и повеќе не одговараат на структурата и динамиката на пазарот. За „Uniper“ е многу попрофитабилно да складира гас во другите складишта за гас во северна Германија. Компанијата забележува дека уште една година има проблеми со исполнувањето на целите за вбризгување на складишниот објект за гас и наведува дека неговото затворање нема да ја загрози енергетската безбедност на Германија или Европа.

Капацитетот за складирање на Брајтбрун е 11,5 терават-часови активен гас. Доколку ја добие бараната дозвола, ќе биде деактивиран по завршувањето на следната гасна сезона (31-ви март 2027-та година).

„Uniper“ забележува дека ова веројатно ќе биде крај на складиштето за гас – поради високата цена на гасот, малку е веројатно дека ќе се пумпа, туку ќе се полни со вода. Затоа, неговото повторно отворање, на пример за водород, би било многу тешко.

Еден од факторите за цената на гасот во Европа во последните месеци беа складиштата за гас. Трговците внимателно ја следеа динамиката на пумпање, бидејќи сезоната започна со помали од вообичаените количини на гас во резерва, што значи дека мораше да се купи повеќе гас за да се исполни целта за полнење на складиштата за гас до најмалку 90% од нивниот капацитет до 1 ноември. Една од проблематичните земји се покажа како Германија, која заостанува зад просекот на ЕУ во создавањето резерви на гас. Според податоците од „Gas Infrastructure Europe“, складиштата за гас во Европа се полни во просек од 82,6% од нивниот капацитет. Во Германија, овој процент е 76,7 проценти.

Дури и еден од најголемите складишта на гас во Германија, Реден, со капацитет од 44,7 терават часови, беше полн до околу 30% од својот капацитет до крајот на септември. Во летото, министерката за енергетика Катарина Рајхе коментираше дека Германија може да купува директно од спот пазарите и дека улогата на складиштата на гас повеќе не е толку голема.

Традиционално, трговците со гас купуваат гас во лето, кога потрошувачката е помала, а цените се поповолни, а во зима овие количини се користат како тампон – и во однос на количините и во однос на цената. Сепак, од почетокот на војната во Украина, трендовите на пазарот се променија.