Амбициите за дигиталниот долар треба да бидат предупредувачки знак и за еврото

Европскиот финансиски сектор повторно е преплавен со блокчејн експерименти. Банкарската мрежа „SWIFT“ го објавува својот план за дистрибуирана книга. Проектот за дигитално евро се приближува до реалноста, како и меѓубанкарското порамнување на блокчејн. Некои можеби мислат дека стапнале во временска машина, пишува колумнистот на „Bloomberg“, Лионел Лорен.

Дали „FOMO“ (страв од пропуштање, забелешка на уредникот) е повторно причината? Можеби. Стабилните монети сè уште се користат најчесто за тргување со пошпекулативни токени како биткоин, иако „Citigroup Inс“ очекува издавањето на стабилни монети да достигне вредност до 4 трилиони долари до 2030-та година.

Но, вистинската опасност се наѕира, а гладот ​​на Силиконската долина за поголем финансиски удел се протега во сферата на вештачката интелигенција. Регулацијата на криптовалутите го израмни полето за игра и ослободи флота од нови стабилни монети. И додека традиционалните финансиски заемодаватели (TradFi) тајно се надеваат дека никој нема да се врати во пристаништето, тие исто така се грижат дека ќе го пропуштат бродот, пропуштајќи повеќе приходи.

Но, за Европа, најголемата промена е можеби геополитичка. Маршот на дигиталните пари понуди шанса да се надмине зависноста од мрежи како „Visa“ и „Mastercard“, кои се сметаат за канали за притисокот на Трамп, додека близината на руските беспилотни летала поттикна фокус на одржливост. Студената војна што се води во секторот за плаќања бара ново оружје, бидејќи планот на Кина за дигитален јуан се судира со решеноста на Белата куќа да ја зачува доминацијата на доларот преку стабилни монети. Минатата недела, Агнес Бенаси-Кер, шефицата на Банката на Франција, предупреди дека еврозоната не е имуна на „дигитална доларизација“. Таа го спореди уделот од 90 проценти на „Tether“ и „Circle“ на пазарот на стабилни монети од 255 милијарди долари со дуополот на „Visa“ и „Mastercard“.

За континент кој е силно банкарско финансиран и заостанува во технологијата, ова е повик за акција.

„Ако Европа не иновира, другите ќе иновираат“, вели извршниот директор на „ING“, Флорис Лугт, кој ги предводи новите амбиции на банката за стабилни монети за потенцијални случаи на употреба, како што е во туристичката индустрија, каде што плаќањата често одат преку повеќе посреднички банки.

Тој вели дека придобивките од соработката со други банки лежат во поставување стандарди и одржување на довербата на клиентите.

Прогнозата на „Citi“ за пазарот на стабилни монети во следните пет години. Графикон: „Bloomberg LP“

Ова исто така објаснува зошто Европската централна банка (ЕЦБ) продолжува со плановите за централно издадено дигитално евро и покрај загриженоста на потрошувачите за приватноста и отпорот од оние кои велат дека модел во американски стил фокусиран на приватни стабилни монети би бил доволен. Тоа би можело да дејствува како катализатор за финансискиот сектор, кој треба да ја среди својата технологија и да се подготви за промени на повеќе нивоа, од големопродажба до малопродажба. Во спротивно, ризикува да изгуби уште повеќе терен од САД и Кина.

Сето ова би можело да биде чекор кон поинтегрирана европска унија за плаќања. И би можело да понуди резервна опција за јавни пари во безготовински свет. Но, нарекувањето на дигиталното евро како решение без јасно артикулиран проблем ризикува да се повторат некои од грешките од минатото – во 2014-та година, кога „Apple Inc“ го лансираше „Apple Pay“, апликацијата беше наречена и едноставна. Изборот на вистинскиот момент е клучен.

Оттука и оптимистичкото сценарио дека овој пат може да биде различно.

„Еврото веќе има значителен пазарен удел. Нашиот долар, вашиот проблем. Доколку дигиталното евро се развиваше во време кога Европа станува покохезивна, а Соединетите Американски Држави стануваат помалку кохезивни, можноста дигиталното евро да го прошири досегот на валутата одеднаш би можела да стане многу реална“, пишува Кенет Рогоф во својата книга.

Но, важат вообичаените предупредувања. Парите имаат тенденција да пропаднат, како и фиксниот паритет на стабилните монети и експериментите со блокчејн. Ненамерните последици од промените во големи размери можат да бидат уште пореволутивни. Можеби е добро што за секој порадикален блокчејн експеримент, постојат поедноставни планови за надградба на традиционалните плаќања, правејќи ги побрзи, поевтини и поинтероперабилни.

Јоаким Самуелсон од компанијата за плаќања „Crunchfish AB“ вели дека вистинската иднина на парите може да лежи во поврзувањето на постојните национални и регионални системи за моментално плаќање како што се бразилскиот „Pix“, индискиот „UPI“ и оние од еврозоната без никаков блокчејн.

Ниту една количина на дигитални средства нема да ги надомести очигледните празнини во несовршената монетарна унија, каде што прекуграничните спојувања на банки сè уште генерираат политички расправии и нема консензус за заеднички издаден долг. „Биткоин – лош, блокчејн – добар“ повеќе не е мантрата што беше порано и тоа не е нужно лоша работа.