„Audi“ има нов бестселер, погледнете, работи на електрична енергија

Во третиот квартал од 2025-та година, „Audi“ официјално потврди дека „Q6 E-Tron“ ја презеде круната во Соединетите Американски Држави, надминувајќи го својот претходник на бензински мотор.

Според официјалните податоци на производителот, од јули до септември се продадени 10.059 примероци од „Q6 E-Tron“, додека кај „Q5“ се регистрирани 9.719 продадени примероци. Бројките ги вклучуваат и спортските верзии – „SQ6 E-Tron“ и „SQ5“.

Овој резултат не е случајност. Еден од клучните фактори беше федералниот даночен кредит за електрични возила, кој истече на 30-ти септември.

Иако „Q6 E-Tron“, кој се произведува во Германија, не се квалификуваше за субвенција при купувањето, купувачите можеа да добијат попуст од 7.500 долари при лизинг.

Кога ќе се додадат разни попусти и маркетинг кампањи што ги нудат „Audi“ и неговите дилери, електричниот „SUV“ стана исклучително конкурентен избор.

Покрај тоа, новоредизајнираниот „Audi Q5“ неодамна пристигна во салоните, привремено забавувајќи ја продажбата на постоечкиот инвентар и доведувајќи до пад на продажбата од 34% на годишно ниво.

Во САД, „Q6“ и „SQ6 E-Tron“ доаѓаат со батерија од 100 kWh и се првите модели на „Audi“ изградени врз архитектурата „Premium Platform Electric (PPE)“ на „Volkswagen Group“.

Сите модели поддржуваат ултра брзо полнење до 270 kW, овозможувајќи батеријата да се наполни од 10% до 80% за само 20 минути.

