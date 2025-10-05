„Samsung“ носи добра функција на „Apple AI“ на „Galaxy“ телефоните

„Samsung“ наскоро планира да воведе иновативна функција на „AI“ на своите „Galaxy“ телефони, инспирирана од функцијата „Notification Summary“ на „Apple“.

Новата функција користи вештачка интелигенција за автоматско сумирање на пораки, е-пошта и известувања, така што корисниците ќе добијат преглед на најважните информации без да мора да ја отвораат секоја апликација поединечно.

Оваа функција ќе им овозможи на корисниците брзо да ги следат сите важни известувања, додека обработката со „AI“ работи во позадина и предлага оптимални решенија за зачувување на приватноста и безбедноста на податоците. Новиот систем со „AI“ може да анализира текст, да препознава клучни пораки и да генерира резимеа на известувања на почетниот екран на телефонот.

Според откриениот софтвер „One UI 8.5“, корисниците ќе можат да ја вклучуваат или исклучуваат оваа функција за избрани апликации и да го персонализираат начинот на кој „AI“ ја обработува содржината на нивните известувања, пишува „LifeHacker“.

„Samsung“ посвети посебно внимание на безбедноста на корисниците – сите процеси на „AI“ поврзани со резимето на известувањата се извршуваат директно на уредот, без испраќање податоци на интернет или услуги на „Google“, со што се обезбедува максимална приватност.

Покрај „Notification Summary“, „Galaxy AI“ носи и голем број други функции, како што е „Превод во живо“ за директен превод на повици во реално време, како и напредни можности за обработка на фотографии и аудио.

Во споредба со решението на „Apple“, „Samsung“ одлучи да ги ограничи резимеата на известувања на апликациите за пораки, за разлика од „Apple“, кој се обиде да ја примени оваа функција и на вести и социјални мрежи, што доведе до многу грешки и несакани резултати.