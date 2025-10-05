ПочетнаЗДРАВЈЕЛуѓето со висок крвен притисок треба веднаш да престанат да практикуваат една...
Луѓето со висок крвен притисок треба веднаш да престанат да практикуваат една навика

Високиот крвен притисок влијае на голем број луѓе ширум светот и може да има сериозни последици ако не се контролира. Постојат неколку начини да се намали, а меѓу најважните е да се обрне внимание на вашата исхрана.

Како што забележал познатиот лекар и нутриционист Дејвид Л. Кац, „натриумот е главна, но сепак спречлива, причина за варијации на крвниот притисок“. Затоа првиот чекор често се поврзува со промена на вашите дневни навики во исхраната.

Сепак, не е доволно само да внимавате на солта што ја додаваме во нашите оброци. Проблемот лежи во храната богата со додаден натриум и заситени масти, особено во брзата и високо преработената храна.

„Високо преработената храна содржи состојки што речиси никогаш не ги користиме дома, како што се засилувачи на вкус, бои и емулгатори“, вели докторот за „EatingWell“.

Истражувањата покажуваат силна врска помеѓу овие производи и високиот крвен притисок.

Избегнувањето или барем ограничувањето на внесот на високо преработена храна е важен чекор во одржувањето на вашето здравје.

Прекумерната консумација на високо преработена храна не само што носи вишок натриум, туку и додадени шеќери и заситени масти кои го зголемуваат ризикот за здравјето на срцето и ги истиснуваат целите намирници од вашата исхрана. Ова дополнително го зголемува оптоварувањето на вашите крвни садови и го поттикнува зголемувањето на крвниот притисок.

Д-р Кац нагласува дека проблемот не е повременото јадење чипс или замрзната пица, туку количината и фреквенцијата со која таквата храна е вклучена во вашата дневна исхрана.

Разбирањето на крвниот притисок е клучно за превенција. Тој ја покажува силата со која крвта притиска на ѕидовите на артериите додека патува низ телото, а прекумерниот притисок може да ги оштети крвните садови со текот на времето и да го зголеми ризикот од срцев удар и мозочен удар. Експертите нагласуваат дека избегнувањето или барем ограничувањето на внесот на високо преработена храна е важен чекор во одржувањето на вашето здравје.

„Заслужуваме исхрана што ги храни нашите тела, а не таква што ги оптоварува“, заклучува д-р Кац.

