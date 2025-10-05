Луѓето со висок крвен притисок треба веднаш да престанат да практикуваат една навика

Високиот крвен притисок влијае на голем број луѓе ширум светот и може да има сериозни последици ако не се контролира. Постојат неколку начини да се намали, а меѓу најважните е да се обрне внимание на вашата исхрана.

Како што забележал познатиот лекар и нутриционист Дејвид Л. Кац, „натриумот е главна, но сепак спречлива, причина за варијации на крвниот притисок“. Затоа првиот чекор често се поврзува со промена на вашите дневни навики во исхраната.

Сепак, не е доволно само да внимавате на солта што ја додаваме во нашите оброци. Проблемот лежи во храната богата со додаден натриум и заситени масти, особено во брзата и високо преработената храна.

„Високо преработената храна содржи состојки што речиси никогаш не ги користиме дома, како што се засилувачи на вкус, бои и емулгатори“, вели докторот за „EatingWell“.

Истражувањата покажуваат силна врска помеѓу овие производи и високиот крвен притисок.

Избегнувањето или барем ограничувањето на внесот на високо преработена храна е важен чекор во одржувањето на вашето здравје.

Прекумерната консумација на високо преработена храна не само што носи вишок натриум, туку и додадени шеќери и заситени масти кои го зголемуваат ризикот за здравјето на срцето и ги истиснуваат целите намирници од вашата исхрана. Ова дополнително го зголемува оптоварувањето на вашите крвни садови и го поттикнува зголемувањето на крвниот притисок.

Д-р Кац нагласува дека проблемот не е повременото јадење чипс или замрзната пица, туку количината и фреквенцијата со која таквата храна е вклучена во вашата дневна исхрана.

Разбирањето на крвниот притисок е клучно за превенција. Тој ја покажува силата со која крвта притиска на ѕидовите на артериите додека патува низ телото, а прекумерниот притисок може да ги оштети крвните садови со текот на времето и да го зголеми ризикот од срцев удар и мозочен удар.

„Заслужуваме исхрана што ги храни нашите тела, а не таква што ги оптоварува“, заклучува д-р Кац.