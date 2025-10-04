ПочетнаХОРОСКОПВикенд хороскоп 04-05.10.2025
Викенд хороскоп 04-05.10.2025

oven1

Овен (21.03 – 20.04)

Тврдоглавоста ве прави непријатни за разговор а со тоа правите и погрешни потези. Тоа може лошо да се одрази на односот со домашните но и со колегите, особено ако носите голема одговорност. Овој викенд одморете се од работа, излезете во природа и исфрлете го стресот.

bik1

Бик (21.04 – 21.05)

Во одредени моменти сте идеален партнер, а во наредниот сте потполно љубоморни и посесивни. Запознавање со некоја личност од странство е можно за оние кои не се во врска. Вие сте личност која е свесна за своите можности и многу добро знаете кој и што ви мисли на работа, и како да се поставите со колегите, соработниците и раководителите.

bliznaci1

Близнаци (22.05 – 22.06)

Ако не сте во емотивна врска, треба да знаете дека сега е периодот за промена во врска со тоа прашање. Со помош на колегите ќе имате можност да запознаете постара и успешна личност. На вас е само да се препуштите на тие случувања и да уживате во истите.

rak1

Рак (22.06 – 22.07)

За слободните лица се гледа можност за авантура со постара личност со која неодамна се имате запознаено преку пријател. Опуштете се, прошетајте, дозволете си релаксација. Работните обврски може да почекаат до понеделник.

lav1

Лав (23.07 – 22.08)

Месечината во текот на викендот влегува во знакот на Јарец а вие добивате идеја како да се снајдете во новата работа за која ви е потребно големо искуство. Ќе добиете поволни вести во врска со нешто што ви е многу важно. Можно е да станува збор за работа со лица на висока позиција. Не се откажувајте од вашите планови.

devica1

Девица (23.08 – 22.09)

Ако не сте во врска, одењето во ресторан со пријателите би можело да промени нешто. Активирајте се и ќе биде позитивно. Се уште се гледа стравот во вас, но не разбирате поради што е тоа. Морате да бидете посилни и да верувате во вашите квалитети. Ако не верувате во себе, тогаш нема никој друг да верува во вас.

vaga1

Вага (23.09 – 22.10)

Во бракот се зголемува толеранцијата кон саканата личност. Разберете дека тоа е вистинскиот пат кон среќата. На работа покажувате одлични резултати и така ќе продолжите и во текот на наредната недела. Послушајте го телото, потребен ви е одмор.

shkorpija1

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Ако не сте во врска, постои можност на патување да запознаете интересна личност. На работа и натаму не е онака како што посакувате, но е малку полесно од претходно. Посветете се само на работата и немојте да бидете конфронтирачки настроени. Нека не ве депримира работењето за викендот, наредната недела ќе ви биде полесно.

strelec1

Стрелец (22.11 – 21.12)

Брачната ситуација ќе се подобри. Бидете свесни на тоа дека е важно да имате подобра комуникација со саканата личност. Ако сте сингл ви се насмевнува можност за започнување на врска со личност која сте ја запознале преку семејството.

jarec1

Јарец (22.12 – 20.01)

Тврдоглавоста ве прави непријатни за разговор а со тоа правите и погрешни потези. Тоа може лошо да се одрази на односот со домашните но и со колегите, особено ако носите голема одговорност. Овој викенд одморете се од работа, излезете во природа и исфрлете го стресот.

vodolija1

Водолија (21.01 – 19.02)

На работен план сте се посилни и посилни. Позитивната енергија ја пренесувате на работа, па поради тоа луѓето околу вас ќе бидат премногу среќни. Им годи вашето друштво, па поради тоа уживајте. На партнерот му одговара што сте среќни, па поради тоа и на него се пренесува позитивната енергија.

riba1

Риби (20.02 – 20.03)

Се што треба да примените е повеќе да и верувате на саканата личност. Слободните овој викенд ќе имаат мали шанси да го променат својот статус. На работа ќе ви биде полесно. Нема да имате толку обврски како што имавте.

