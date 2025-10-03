Подобрата жетва ги зголемува надежите на производителите на шампањ за поголема побарувачка

Поволните временски услови го подобрија квалитетот на грозјето за шампањ оваа година, изјавија производителите во четврток, носејќи добри вести во време на пад на побарувачката за француско пенливо вино.

Во јули, индустријата одлучи да ја намали овогодишната жетва на грозје за 10%, ограничувајќи ја на 9.000 кг на хектар, по намалувањето од 12% претходната година.

Намалувањата имаат за цел да се надмине падот на побарувачката во услови на глобален пад на потрошувачката на алкохол, економска неизвесност и загриженост за увозните тарифи наметнати од американскиот претседател Доналд Трамп.

Бербата на грозје во Шампањ заврши, како и во другите француски вински региони, а овогодишната жетва се чини дека ќе биде добра.

Во потрага по нови пазари

„Имавме среќа што имавме добро време на вистинското место во вистинско време“, изјави за новинарите Максим Тубарт, претседател на групата производители на шампањ „SGV“.

Продажбата на шампањ – обично мешавина од берби од неколку години – се намали за 1,8% во првите осум месеци од 2025-та година на 145 милиони шишиња, соопшти „SGV“.

Сепак, извозот се зголеми за 0,2% во истиот период, откако минатата година падна за повеќе од 10%.

„Чувствуваме забавување на падот, иако оптимизмот останува ограничен“, рече Тубарт.

Извозот се зголеми во првите месеци од годината, бидејќи американските увозници се снабдија пред воведувањето царини за вино од страна на Европската унија.

Царините на САД ја нагласуваат потребата производителите на шампањ да најдат нови пазари, рекоа производителите. Трговските договори меѓу ЕУ и јужноамериканскиот блок Меркосур, како и со Индија, би помогнале во создавањето нови можности, рекоа тие.