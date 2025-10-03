„Toyota“ подготвува електрифициран „Land Cruiser 300“?

„Toyota“ планира да го претстави својот најмоќен теренец во ерата на електрификација. Откако го претстави хибридниот „Land Cruiser 300“ на Блискиот Исток, јапонските медиуми сега тврдат дека е во подготовка и plug-in хибридна (PHEV) верзија – првиот „Land Cruiser“ што ќе може да поминува кратки растојанија исклучиво на електрична енергија.

„Land Cruiser 300“, лансиран во 2021-ва година со бензински и дизел V6 мотори, оваа година доби и класичен хибрид со 457 ks, што го прави најмоќниот теренец на „Toyota“ досега.

Сепак, „Toyota“ ги паузираше нарачките за бензинската верзија во Јапонија и ја ограничи достапноста на дизелот, што дополнително ги поттикнува гласините за нов погонски склоп.

Според истите извори, plug-in хибридот би можел да комбинира 3.5 V6 мотор и помоќен електричен мотор, со поголем пакет батерии доволен за секојдневно возење без трошење гориво.

Сепак, дополнителната опрема би можела да го намали просторот во кабината и багажникот, па затоа се очекува верзија со пет седишта и помал резервоар за гориво (само).

„Toyota“ веќе размислува за електрични и водородни погони за помалиот „Land Cruiser 250“, па затоа е јасно дека иконскиот теренец влегува во нова фаза – подготвен за планините.