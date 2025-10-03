„Sora 2“: Напреден генератор на видео со вештачка интелигенција со аудио и мобилна апликација

„OpenAI“ го објави „Sora 2“, следната генерација на својот генератор на видео со вештачка интелигенција, кој носи значителни подобрувања во однос на оригиналната верзија воведена минатата година.

Најголемата новина е можноста за креирање синхронизиран звук кој беспрекорно се вклопува со видео генерирано од вештачка интелигенција, постигнувајќи поверливо искуство.

Заедно со новиот модел, „OpenAI“ лансираше и ексклузивна мобилна апликација наречена Sora, моментално достапна само на „iOS“ во САД и Канада. Апликацијата работи на принципот на персонализиран „TikTok“ фид, но првенствено е фокусирана на креирање и интеракција, наместо на пасивна конзумација на содржина.

Корисниците можат да генерираат нови видеа од текстуални барања или да ремиксираат постоечки. Особено е значајна функцијата „Cameos“, која ви овозможува да се вметнете себеси и пријателите во сцени со вештачка интелигенција – откако еднаш ќе го снимите вашиот глас и видео. „OpenAI“ нагласува дека корисниците ја задржуваат целосната сопственост врз нивната содржина, како и правото да избришат кој било материјал со нивната слика или глас.

„Sora“, исто така, вклучува безбедносни механизми насочени кон помладата публика. Тинејџерите имаат дневни ограничувања за користење, додека родителите можат да ја следат и модерираат активноста преку родителските контроли на „ChatGPT“.

Во однос на технолошките подобрувања, „Sora 2“ значително го надминува својот претходник. Новиот модел прецизно прикажува сложени дејства, како што се гимнастички рутини или скокови, и ги почитува законите на физиката. На пример, при симулирање на кошаркарски удар, топката може да ја погоди таблата или обрачот, наместо да се „телепортира“ во кошот, што беше чест недостаток на првата верзија.

„OpenAI“, исто така, имплементираше строги мерки против злоупотреба. Забрането е генерирање видеа со вештачка интелигенција од вистински луѓе без нивна согласност, како и реалистични прикази на јавни личности, со цел да се спречи ширењето на дезинформации, пишува „Techspot“. Компанијата соработуваше со надворешни експерти и тестери за да блокира содржини поврзани со екстремизам, голотија, самоповредување или политичка манипулација.

Иако „Sora 2“ е бесплатен за употреба со одредени ограничувања, планирана е верзија за „Android“, како и проширување на глобалниот пазар во блиска иднина.