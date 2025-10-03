Сезоната на вируси доаѓа: Зајакнете го имунитетот на време со овие совети

Октомври многумина го сметаат за најубавиот дел од годината, со лисјата што стануваат златни и црвени, а свежиот есенски воздух е вистинско уживање. Сепак, тогаш започнува сезоната на респираторни вируси, поради што лекарите предупредуваат дека сега е идеално време да го зајакнете имунитетот.

Иако не постои начин целосно да се заштитите од настинка или грип, неколку практични чекори можат значително да го намалат ризикот од инфекција, пишува „Parade“.

Зошто октомври е клучен за зајакнување на имунитетот?

Како што објаснува д-р Мајкл Ричардсон, лекар по семејна медицина, „есента е време кога времето станува постудено, повеќе луѓе се собираат во затворен простор, а сезоната на празници започнува со патувања и дружење. Сите овие фактори создаваат идеални услови за ширење на респираторни инфекции“.

Покрај исцрпеноста и стресот, есенските алергии на амброзија и полен дополнително го оптоваруваат телото, па без соодветна грижа, имунитетот може да ослабне токму кога е најпотребен. Лекарите истакнаа седум клучни совети за појак имунитет.

Вакцинирајте се

„Вакцините го ‘тренира’ имунолошкиот систем да ги препознава и да се бори против инфекциите пред тие да ве разболат сериозно“, објаснува д-р Раџ Дасгупта.

Тој додава дека „најдобро време за вакцинација е септември или октомври, за да бидете заштитени пред врвот на сезоната на грип“.

Јадете интегрална храна

„Витамините и минералите, особено витаминот Ц, витаминот Д, цинкот и антиоксидансите, ја поддржуваат функцијата на имунолошките клетки“, вели д-р Дасгупта.

Наместо додатоци, експертите препорачуваат разновидна исхрана богата со овошје, зеленчук, интегрални житарки, здрави масти и посни протеини.

Пијте многу течности

„Хидратацијата помага во циркулацијата, што значи подобар проток на крв, што им помага на вистинските клетки и имунолошките фактори да стигнат таму каде што се потребни“, објаснува д-р Шерон Нахман.

Водата е најдобриот избор, додека алкохолот треба да се избегнува бидејќи може да ги ослабне имунолошките клетки и да ја отежни борбата против инфекциите.

Спијте квалитетно

„За време на спиењето, вашето тело произведува медијатори како цитокини кои им помагаат на вашите клетки да се борат против инфекциите“, вели д-р Нахман.

Експертите препорачуваат да ги тргнете телефоните и другите екрани пред спиење за да го подобрите квалитетот на вашиот одмор.

Намалете го нивото на стрес

„Хроничниот стрес го зголемува кортизолот, кој го потиснува имунолошкиот систем“, објаснува д-р Дасгупта.

Кратките паузи, свесното дишење или медитацијата можат да му помогнат на вашето тело побрзо да се опорави и да ја одржи својата отпорност.

Редовно вежбајте

„Толку многу студии покажаа дека вежбањето му помага на вашето тело да се бори против инфекциите“, вели д-р Нахман.

Лекарите препорачуваат најмалку 150 минути умерена активност неделно, доволно за да го забрзате срцевиот ритам, но сепак да можете да водите разговор.

Одморете се кога сте болни

Иако многу луѓе сè уште си ја вршат работата и другите активности како да не се болни, лекарите советуваат спротивното.

„Не плашете се да земете слободен ден ако почнете да се чувствувате лошо. Понекогаш забавувањето кога сте болни ќе ви овозможи да се вратите на вашата рутина уште побрзо“, истакнува лекарот по семејна медицина д-р Мајкл Ричардсон.