Сметките за вода поскапи за 10 отсто

Според новите пресметки, сметките за вода ќе бидат посапи за 10 отсто. Одлуката за цената ја донеле Регулаторната комисија за енергетика.

Како што објаснуваат од регулаторна, во случај кога градскиот совет нема да одлучи за цената во утврдениот рок, одлуката ја носи РКЕ. А, кога советите ќе си ја донесат цената претходно, РКЕ само им утврдува највисока и најниска цена.

Цената на водата рипна за 3,2 денари по кубик. Наместо како досега 31,81 денар, кубик вода граѓаните сега ќе плаќаат 35,02 денари. Новата цена е на сила од септември и септемвриските сметки ќе бидат повисоки.

Според загубите на вода, Македонија е лидер од земјите во регионот, со над 60 отсто.