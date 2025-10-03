Дали знаете што е „Теорија на мртов интернет“? Можеби веќе ја живееме

Дали некогаш сте се запрашале колку од нив се вистински луѓе, а колку се претходно програмирани „ботови“ во секојдневната комуникација на интернет?

Според истражувањето на компанијата CloudFlare, речиси една третина од целиот интернет сообраќај денес се ботови.

Поголемиот дел од тие ботови не се оние со кои некогаш ќе комуницирате директно, туку наместо тоа, прелистуваат страници, индексираат страници или обучуваат модели на вештачка интелигенција. Сепак, ботовите што можете да ги видите ги натераа луѓето како извршниот директор на OpenAI, Сем Алтман, да се запрашаат дали тој и неговите соработници го уништуваат интернетот.

Минатата недела, Алтман реагираше на објава на која се прикажани бројни коментари на објава на Reddit посветена на алатката Claude Code, во која се фали OpenAI Codex, агент за програмирање на вештачка интелигенција.

„Беше чудно да се чита ова – претпоставив дека сето тоа се ботови, иако во овој случај знам дека растот на Codex е навистина силен и овој тренд е реален“, напиша тој, многу суптилно фалејќи го сопствениот производ.

Алтман наговести дека ова може да биде и затоа што луѓето ги усвојуваат карактеристиките и стилот на изразување на чет-ботовите, но тој исто така призна дека „суштината е дека AI Twitter/AI Reddit денес делува лажно, а не беше така пред една или две години“.

Тоа произлегува од неговата забелешка претходно овој месец кога рече: „Никогаш не сум ја сфаќал премногу сериозно теоријата за мртвиот интернет, но се чини дека сега навистина има многу Твитер сметки водени од LLM“.

Оваа „Теорија за мртвиот интернет“ е всушност идејата дека поголемиот дел од содржината на интернет е креирана, консумирана и пласирана на пазарот од ботови. Се верува дека оваа идеја првпат се појавила на интернет некаде во 2021 година и не е сосема можно да се проследи.

Имено, се тврди дека зад сè стои обидот на некои структури да го контролираат човековото однесување, па можеби е полесно да се смета дека првенствено станува збор за финансиски стимулации на интернетот, каде што ангажманот, без разлика колку е безвреден, може да генерира приход.

Интересно е што теоријата се појави пред ChatGPT, што укажува дека проблемот со ботовите постоел и претходно, пред LLM да станат широко достапни. Дури и тогаш, постоеле докази дека голем дел од интернет сообраќајот потекнува од ботови (некои проценки го ставаат на повеќе од 50%, што е далеку над мерењата на CloudFlare).

Постоеше и загриженост за феноменот наречен „Инверзија“ – моментот кога системите за откривање измами го заменуваат однесувањето на ботовите со човеково однесување и обратно. Сепак, никој не понудил решение за овој проблем. На големите компании се чини дека не им пречи ова…