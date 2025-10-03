Трамп најавува отпуштања на државни службеници

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера изјави дека може да има отпуштања и намалување на проекти ако федералната влада не се отвори повторно.

„Може да има отпуштања, и тоа е нивна вина (демократите во Конгресот). Можеме да ги скратиме проектите што ги сакаа, омилените проекти, и тие би биле трајно прекинати“, рече Трамп во интервју за телевизиската мрежа OAN, одговарајќи на прашање за неодамнешниот меморандум од Канцеларијата за управување и буџет, во кој се најавува можноста за отпуштања.

Трамп изјави дека може да ги намали проектите што не се одобрени „на правилен начин“, нагласувајќи дека веројатно ќе донесе такви одлуки.

Федералната влада беше делумно затворена во средата откако Конгресот не успеа да постигне договор за финансирање, додека само најважните услуги останаа отворени.

Трамп рече дека приходите од новите царини штотуку почнаа да пристигнуваат, но би можеле да достигнат трилион долари годишно. Тој додаде дека дел од тие приходи ќе се користат за намалување на националниот долг, кој би можел да достигне 38 трилиони долари.

Американскиот претседател рече дека размислува да ги искористи приходите од царини за издавање „чекови за враќање на средства за Американците“.

„Исто така, би можеле да направиме распределба за луѓето, речиси како дивиденда за американскиот народ. Размислуваме можеби од 1.000 до 2.000 долари. Тоа би било одлично“, рече Трамп.