Националната агенција за наплата (NAN): Една година градење доверба и финансиска дисциплина

Социјално одговорниот пристап кон финансиската дисциплина и наплатата на побарувања доби нов облик во Македонија. Национална агенција за наплата (NAN), која е дел од Flex Group, денес го одбележа првиот роденден, со осврт на резултатите постигнати во првата година од своето работење.

Основана како одговор на сè поголемите предизвици во наплатата на побарувања, NAN функционира како платформа што овозможува правна, но флексибилна и дискретна наплата, без притисоци врз клиентите и со почит кон етичките стандарди.

Компанијата започна со работа како внатрешен сервис за поддршка на наплатата во рамки на Flex Group, но за брзо време ја прошири својата дејност и кон надворешни клиенти, домашни компании кои имаат потреба од професионален и транспарентен пристап во наплатата. За само една година, NAN воспостави партнерства со една банка, неколку финансиски институции и компании од нефинансискиот сектор, уште една потврда за довербата во етичкиот модел на наплата.

Од компанијата велат дека првата година била година на позиционирање на моделот:

„Нашата цел беше да го воспоставиме процесот, да изградиме доверба и да покажеме дека наплатата може да се води на достоинствен начин, со фокус на одржување на добри деловни односи. Процесот на наплата кај нас е индивидуализиран и целосно усогласен со законските регулативи. Секој случај го третираме со високо ниво на етика, професионалност и транспарентност, како кон клиентите, така и кон должниците. Веруваме дека успешната наплата не значи само подобрување на ликвидноста, туку и создавање фер услови за отплата, со целосна заштита на личните податоци и почит кон секој учесник во процесот,“ информираат од тимот на NAN.

Покрај работата со правни и физички лица, NAN вложува и во дигитализација на процесите, автоматизирана комуникација и аналитика, со што овозможува поефикасна поддршка за клиентите и побрза наплата.

По една година работење, компанијата бележи зголемена побарувачка за услугите и позитивен тренд во повратот на средства. Иако пазарот на управување со побарувања сè уште се гради, од NAN најавуваат дека ќе продолжат со вложување во транспарентна пракса, соработка со компании од различни индустрии и отворање на нови модели за партнерства.