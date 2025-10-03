Европските берзи достигнаа нови рекордни нивоа

На европските берзи утрово цените на акциите достигнаа нови рекордни нивоа, што најмногу се должи на растот на рударскиот и банкарскиот сектор.

Индексот STOXX 600 на водечките европски акции порасна за 0,3 проценти во 9:30 часот наутро, на рекордни 569 поени, и е на пат кон својот најголем неделен раст од април.

Во исто време, лондонскиот индекс FTSE зајакна за 0,32 проценти, на 9.457 поени, додека франкфуртскиот DAX порасна за 0,28 проценти, на 24.490 поени, а парискиот CAC за 0,27 проценти, на 8.078 поени.

Цените на акциите во рударскиот сектор денес најмногу пораснаа, во просек за 1,3 проценти, по што следува банкарскиот сектор, со раст од 1 процент.

Повеќето азиски берзи исто така пораснаа

Цените на акциите пораснаа и на повеќето азиски берзи. Индексот MSCI на акциите во Азиско-пацифичкиот регион порасна за 0,2 проценти во 9:30 часот наутро и е на добар пат за добивка оваа недела од околу 2 проценти.

Денес, цените на акциите во Индија и Хонг Конг паднаа помеѓу 0,1 и 0,8 проценти, додека во Австралија и Јапонија пораснаа помеѓу 0,5 и 1,8 проценти. Во Кина и Јужна Кореја денес не работат поради празник.

Падот на цените на акциите во Индија и Хонг Конг е главно резултат на корекција по вчерашниот значителен пораст.

Другите берзи во регионот го следат вчерашниот мал, но сепак, раст на Wall Street.

Wall Street достигна нови рекордни нивоа

Dow Jones доби 0,17 проценти, додека S&P 500 порасна за 0,06 проценти, а индексот Nasdaq за 0,39 проценти.

Nasdaq вчера најмногу порасна, благодарение на растот на цените на акциите на технолошките гиганти Nvidia и Apple, но остана неколку поени под рекордното ниво, за разлика од Dow Jones и S&P, кои успеаја да достигнат нови историски максимуми.

Тргувањето беше претпазливо бидејќи немаше поголеми економски извештаи, со оглед на тоа што федералните услуги се привремено затворени бидејќи републиканците и демократите во Конгресот не успеваат да постигнат договор за понатамошно финансирање на тие услуги.

Привременото затворање на федералните услуги не ги загрижува инвеститорите

Инвеститорите не се премногу вознемирени од привременото затворање на федералните услуги бидејќи тоа се случува речиси секоја година во ова време и досега немало позначајно влијание врз економијата и финансиските пазари.

Но, аналитичарите предупредуваат дека овој застој може да потрае.

„Со оглед на поларизацијата на двете страни и дека двете страни цврсто ги држат своите позиции, без индикации дека едната или другата ќе се откаже, не би бил изненаден ако затворањето на федералните услуги трае подолг период“, рече Џим Берд, директор во „Планте Моран Фајненшл Адвајзорс“.

Пазарот, од друга страна, е поддржан од надежта на инвеститорите за понатамошно намалување на каматните стапки од страна на американската централна банка.

Со оглед на тоа што сите најнови податоци од пазарот на трудот укажуваат на слабоста на тој пазар, повеќето аналитичари проценуваат дека Федералните резерви ќе ги намалат каматните стапки уште двапати до крајот на годината за по 0,25 процентни поени.