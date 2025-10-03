ПочетнаКОМПАНИИПет држави, еден тим: Кога продажбата не знае за граници, различностите создаваат...
КОМПАНИИФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ

Пет држави, еден тим: Кога продажбата не знае за граници, различностите создаваат резултати

13
FlexCredit Горан Арсов

Што се случува кога ќе се соберат тимови од пет различни држави, секој со своја култура, пазар и искуство? Ако ги слушате разговорите, погледнете насмевките и идеите што се разменуваат ќе сфатите дека не зборуваме само за конференција, туку за создавање на заедничка визија.

     Добивајте вести на Viber     

Третата годишна продажна конференција на Flex Credit Босна и Херцеговина не беше класичен собир за презентација на резултати. Беше доказ дека кога ќе се обединат различности од Македонија, Романија, Бугарија, Црна Гора и Босна и Херцеговина се раѓа сила што не признава граници.

Секоја презентација носеше повеќе од бројки, носеше вистински приказни од теренот, научени лекции, нови пристапи и моменти на триумф. Различните пазари споделија што функционира, што може подобро и како заедно можат да бидат поефикасни и пофокусирани на клиентот.

Флекс Кредит Македонија

Flex Credit уште еднаш покажа дека зад секој успех стои човек, посветеност и верба во заедничка иднина.

Кога продажбата ќе стане човечка приказна, тогаш и успехот станува неизбежен.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025