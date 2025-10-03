Знаете ли колку ќе заработевте ако пред една година вложевте во злато 10 000 евра?!

Во светот на финансиите, каде што трендовите се менуваат преку ноќ, а пазарите реагираат на секој геополитички знак, ретко која инвестиција дава приказна за успех каква што постигна златото во текот на изминатата година. Додека инвеститорите се бореа со неизвесноста на берзите и криптовалутите, жолтиот метал тивко, но стабилно го градеше својот пат кон рекордни максимуми.

Податоците се зачудувачки: цената на златото во изминатите 12 месеци забележа спектакуларен раст од дури 43 проценти. За секој што пред една година одлучи да го довери својот капитал на безбедноста на овој скапоцен метал, таа одлука се претвори во извонредна финансиска добивка. Оваа бројка не е само статистика, таа претставува конкретна, опиплива заработка што им овозможи на многумина значително да ги зголемат своите средства за релативно краток временски период, потврдувајќи уште еднаш статусот на златото како врвен чувар на вредноста во турбулентни времиња.

За да ја претвориме таа импресивна бројка во реални пари, да употребиме едноставна пресметка. Да земеме за пример дека моменталната цена на еден грам инвестициско злато е околу 105,91 евра. Со оглед на растот од 43%, ова значи дека точно пред една година цената на истиот грам била приближно 74,06 евра. Затоа, за секој купен грам, инвеститорите оствариле нето добивка од речиси 32 евра. Но, вистинската слика за добивката станува појасна кога се применува на поголеми, пореални инвестициски износи.

Да претпоставиме дека просечен инвеститор, барајќи безбедно засолниште за своите заштеди, решил да инвестира 10.000 евра во злато. Пред една година, со таа сума можело да се купат приближно 135 грама злато. Денес, истите тие 135 грама вредат повеќе од 14.290 евра. Ова значи дека почетна инвестиција од 10.000 евра за само 365 дена донела профит од речиси 4.300 евра, без дополнителни напори или активно управување со портфолиото. Таквата заработка ретко се гледа дури и на значително поризични пазари, што го прави овој успех на златото уште позначаен.

Сега тука се поставува клучно прашање: што точно го предизвика ова метеорско зголемување на цената на златото?

Одговорот лежи во сложената мешавина од глобална економска неизвесност, зголемени геополитички тензии и стратешки потези на централните банки. Во период кога инфлацијата продолжува да претставува закана за куповната моќ, а стравот од рецесија тлее во најголемите економии во светот, инвеститорите традиционално се свртуваат кон безбедни засолништа. Златото, кое со милениуми служи како универзално складиште на вредност, се покажа како најочигледен избор. Централните банки ширум светот, особено оние во земјите на БРИКС, кои продолжија со масовни купувања на злато со цел да ги диверзифицираат своите резерви и да ја намалат зависноста од американскиот долар, дадоа дополнителен ветер на цената. Покрај тоа, растечката побарувачка на физичките пазари, особено во Кина и Индија, каде што златото има и силно културно значење, создаде совршена бура што ја лансираше цената во стратосферата.

Споредбата со други форми на инвестирање дополнително ги нагласува исклучителните перформанси на златото. Додека водечките светски берзански индекси, како што е S&P 500, забележаа поскромен раст или дури и стагнација оптоварени од каматните стапки и корпоративните предизвици, златото лесно ги надмина.

Пазарот на недвижности, долго познат како сигурна инвестиција, се соочи со заладување поради зголемените трошоци за финансирање, додека крипто пазарот, и покрај повремените зголемувања, остана синоним за екстремна нестабилност што ги одбива поконзервативните инвеститори.

Во таква средина, златото не беше само безбедно засолниште, туку и најпрофитабилна мејнстрим инвестициска класа.

И.П