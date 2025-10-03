Дневен хороскоп 03.10.2025

Овен (21.03 – 20.04)

Средбата или разговорот со едно лице на вас делува многу поттикнувачки, затоа прифатете ја идејата за деловно-финансиската соработка. Во љубовта повремено го губите трпението, ги повредувате чувствата и желбите на партнерот.

Бик (21.04 – 21.05)

Здраствените проблеми ќе ве вознемируваат, но наместо да се плашите добро би било да одите кај вашиот лекар и добиете адекватен одговор. Ќе видите дека ситуацијата не е таква каква што замислувате. Помалку сте хипохондрични. Некои претставници ќе донесат некоја важна одлука.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Во средбата со соработниците се обидувате да промените нечие мислење и однесување. Време е да се откажете од тоа. Зборовите на партнерот на вас делуваат демотивирачки. Ќе реагирате поосетливо од вообичаено.

Рак (22.06 – 22.07)

Избегнете ја личноста која ви донесува дополнителна нервоза или негативно расположение во вашето опкружување. Партнерот нешто ви премолчува, но вие не обрнувате внимание на тоа. Време е да започнете да читате меѓу редови.

Лав (23.07 – 22.08)

Денес завршете ги сите заостанати обврски. Во спротивно би можеле да имате сериозни проблеми. Во љубовта посакувате квалитетен љубовен однос. Имајте на ум дека и вие треба да се потрудите.

Девица (23.08 – 22.09)

Доколку тргнете во купување ќе потрошите повеќе отколку што сте планирале. Не го поправајте расположението трошејки пари на неважни нешта. Ве погодуваат неважни ситници, особено ако доаѓаат од партнерот.

Вага (23.09 – 22.10)

Максимално посветете и се на работата. Тоа сигурно ќе ви се исплати. Во љубовта се наоѓате во емотивен занес. Покажете и на саканата личност колку ви е важна. Можна е минлива главоболка.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Стрелец (22.11 – 21.12)

Имате чувство дека ви недостасуваат доверливи информации. Обидете се да дознаете нешто од старите и поискусни колеги. Можни се несогласувања со саканото лице, не дозволувајте да прераснат во сериозни проблеми.

Јарец (22.12 – 20.01)

Ќе морате денеска сериозно да се посветите на вашата работа, бидејќи ќе имате малку зголемен број на обврски. Ќе морате да бидете поеластични со деловните партнери и соработниците. Во љубовта ве очекува напорен ден, бидејќи вие и вашиот партнер нема да имате исто мислење. Не се нервирајте, работите ќе бидат онакви какви што сте ги замислиле.

Водолија (21.01 – 19.02)

Овој ден делува на вашата амбиција, но и на семејните односи. Се трудите да му се допаднете на еден Лав со кој можете лесно да се договорите за многу работи, но тој веројатно не ви посветува многу внимание на вас. Би било подобро вечерта да ја поминете мирно, отколку да се оптеретувате со непотребни размислувања за минатото.

Риби (20.02 – 20.03)

Немојте да се задоволувате со половични решенија. Доколку работите колку само да се рече дека нешто работите, на краjот нешто ќе пукне. Во љубовта малку го запоставувате партнерот, а на него тоа не му одговара. Одвојте малку време за него.