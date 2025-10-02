Турција ќе му дозволи на регулаторот да замрзне банкарски и крипто сметки

Турција ги проширува овластувањата на својот регулатор за финансиски криминал, „Masak“, за замрзнување и ограничување на пристапот до банкарски и криптовалутни сметки. Мерките се дел од борбата против перењето пари и финансискиот криминал во земјата, објави „Bloomberg“.

Се очекува мерките, кои се во согласност со критериумите за спречување на перење пари на Работната група за финансиска акција (FATF), да бидат претставени во закон до парламентот, според луѓе запознаени со ова прашање, кои зборуваа под услов на анонимност бидејќи планот сè уште не е јавен.

„FATF“, меѓувладино регулаторно тело чиј член е Турција, ја отстрани Анкара од својата таканаречена „сива листа“ на земји подложени на засилен надзор во јуни 2024-та година, по напредокот во механизмите за борба против перењето пари и финансирањето на тероризмот.

Доколку биде одобрена, новата регулатива ќе му овозможи на „Masak“ да затвора сомнителни сметки во банки, фирми за плаќање, фирми за е-пари и крипто платформи. Доколку биде усвоена, механизмот ќе вклучува и наметнување ограничувања на трансакциите, суспендирање на сметки за мобилно банкарство и ставање на црна листа на адреси за криптовалути поврзани со криминал.

Турското Министерство за финансии одби да коментира. Предлог-законот, кој сè уште е во подготовка, е главно насочен кон ограничување на таканаречените „најмени“ сметки, каде што криминалците плаќаат некого да ги користи нивните сметки, честопати за нелегални активности, велат изворите.

Се очекува промените да бидат вклучени во 11-тиот судски пакет што ќе биде доставен до парламентот во новата законодавна година, велат изворите. Регулативата би можела да се ревидира пред или за време на законодавниот процес и можеби нема да биде усвоена во сегашната форма.

„Masak“ игра централна улога во напорите на Турција за борба против перењето пари преку собирање и анализа на информации за сомнителни трансакции, упатување случаи до обвинителството и служење како врска за прашања поврзани со усогласеноста со меѓународното право.