Лагард: Ризиците од инфлација се доста ограничени во двата правци

Нема сериозни закани за инфлациските перспективи во еврозоната, но финансиерите треба да останат будни. Ова го изјави претседателката на Европската централна банка (ЕЦБ), Кристин Лагард, цитирана од „Bloomberg“.

„Ризиците од инфлација се чини дека се доста ограничени во двата правци“, рече таа за време на говорот во Хелсинки.

„Со клучните каматни стапки кои веќе се на 2%, ние сме добро позиционирани да реагираме ако ризиците за инфлација се променат или ако се појават нови шокови што ја загрозуваат нашата цел“, додаде гувернерката.

Нејзините коментари потврдуваат дека ЕЦБ не брза дополнително да ги намали трошоците за позајмување откако ја намали својата депозитна стапка за половина во рок од една година и гледајќи ја економијата која го одржа растот и покрај трговските превирања предизвикани од царините на американскиот претседател Доналд Трамп.

„Денес сме на добра позиција, но оваа позиција не е фиксна. Наша задача е да ја одржиме со флексибилност, скромност и одлуки базирани на податоци“, рече претседателката на ЕЦБ.

Таа рече дека повисоките царини досега имале мало влијание врз цените во еврозоната, иако повторното оживување на ваквите трговски тензии е меѓу главните ризици.

„Без одмазднички мерки и со зголемување на девизниот курс, царините досега имаа мало инфлаторно влијание, а нивните негативни ефекти во голема мера се ограничени на растот“, рече Лагард, додавајќи дека договорот на Европската Унија (ЕУ) со САД ја намалил неизвесноста „побрзо отколку што очекувавме“.

Инфлацијата во еврозоната веројатно се забрза овој месец на 2,2 проценти, откако се изедначи со целта од 2 проценти на ЕЦБ претходниот месец, според анкетата на „Bloomberg“. Податоците за ценовните притисоци во регионот треба да бидат објавени во средата.

Во понеделникот, главниот економист на ЕЦБ, Филип Лејн, со сличен тон изјави дека не гледа значителни ризици за инфлацијата во која било насока.