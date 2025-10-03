Напорите за реструктуирање на „Nike“ носат резултати

Напорите на „Nike“ за пресврт почнуваат да се исплатуваат, бидејќи најголемата светска компанија за спортска облека го пренасочува својот бизнис кон специфични спортови како што се трчањето и кошарката, објави „Bloomberg“.

Продажбата падна за 1% на валутно неутрална основа во последниот фискален квартал на компанијата, се вели во соопштението на компанијата. Падот беше помал отколку што очекуваа инвеститорите. Профитот од бизнисите на големопродажба и трчање на Најк, претходно слаби точки, помогна продажбата да се искачи на 11,7 милијарди долари, над проценката на Волстрит од 11 милијарди долари.

Компанијата очекува продажбата да падне помеѓу 1% и 3% во тековниот квартал, во согласност со очекувањата.

Акциите на „Nike“ пораснаа за 4,3% во продолженото тргување во Њујорк. До затворањето во вторникот, акциите паднаа за 7,8% од почетокот на годината.

Главниот извршен директор Елиот Хил се обиде да го трансформира „Nike“ со отстранување на старите залихи и реорганизација на корпоративната структура, вклучително и замена на многу од нејзините врвни директори. Компанијата се обидува да го прекине долгогодишниот пад на продажбата откако претходниот менаџмент премногу агресивно се повлече од своите долгогодишни партнери на големо и стави преголем акцент на обувките за секојдневна употреба на производи со високи перформанси како што се патиките за трчање.

Напорот за враќање се базира на поместување на фокусот на развојот и маркетингот на производите кон спортот, додека се обновуваат односите со трговците на мало.

Бизнисот со патики за трчање на „Nike“, кој се бори со конкуренцијата од брендови како „On“ и „Hoka“, се чини дека се опоравува. Хил рече дека „Nike“ ги ревидирал своите три главни франшизи за патики за трчање – „Vomero“, „Structure“ и „Pegasus“ – и дека продажбата во категоријата пораснала за повеќе од 20% овој квартал.

Компанијата се враќа во „Amazon.com Inc“ за прв пат по шест години, а нејзините патики повторно се главен столб во продавниците на „Foot Locker“. Приходите од големопродажба се зголемија за 5% во последниот квартал на валутно неутрална основа на 6,8 милијарди долари, надминувајќи ја просечната проценка на аналитичарите.

Царините на САД и загриженоста за прекумерното трошење од страна на потрошувачите влијаеја на пресвртот на Хил. „Nike“ ги зголеми некои цени и сега очекува дополнителни трошоци од 1,5 милијарди долари поради царините. Компанијата соопшти дека царините им штетат на бруто-маржите.

Продажбата во регионот на Голема Кина останува слаба, при што компанијата се соочува со она што го нарече „структурни предизвици“ таму. „Nikе“ се фокусира на реструктуирање на својата понуда таму, фокусирајќи се на специфични спортови.

Брендот „Converse“ е исто така проблематична област, со пад на продажбата од 28% во кварталот, прилагоден за валута. Менаџментот е во раните фази на реструктуирање на најпопуларната линија обувки на брендот, „Chuck Taylor“.