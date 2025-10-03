„Google Maps“ добива нова функција (ВИДЕО)

Функцијата „Street View“ е една од најкорисните функции на „Google Maps“, но не е единствената. Затоа „Google“ се обидува да направи уште една функција корисна со нејзино подобрување.

„Street View“ им овозможува на корисниците виртуелно да истражуваат населби, но „Google Maps“ не откри начин за непречено префрлување од овој режим на сателитски приказ, кој може да се користи и за виртуелно истражување.

„Google“ наскоро би можел да го реши ова со ново копче „Aerial“, кое ви овозможува да се префрлате помеѓу овој режим за само неколку секунди.

„Google Maps v25.39.07“ вклучува код за нова опција што ви овозможува да се префрлате помеѓу режимите на прикажување „Aerial View“ и „Street View“, а „Android Authority“ успеа да го активира копчето пред официјалното објавување.

Еве кратка демонстрација за тоа како функционира копчето, иако имајте предвид дека вистинското искуство веројатно ќе биде уште помазно на побрзи интернет конекции.

Копчето „Aerial“ во суштина го носи корисникот на крупен, воздушен приказ во „Satellite View“ и работи и во 2D и во 3D сателитски мапи. Кога сте во „Aerial/Satelitskom“ поглед, копчето ви овозможува да се вратите на „Street View“.

„Google“ вложи многу труд во анимациите на транзицијата, а „Maps“ дури и ја памти насоката во која бевте во Уличен приказ кога ќе се префрлите на сателитски приказ. Ова е одличен начин да истражите населба пред да ја посетите, а во комбинација со подобрувања во навигацијата во јавниот превоз, дополнително го подобрува искуството со „Google Maps“.