„Maserati“ го направи најмоќниот автомобил во својата историја

Италијанскиот производител „Maserati“ покажа едно од најголемите ремек-дела во својата историја – уникатен супер автомобил од 740 ks, направен по нарачка за колекционер. „MCXtrema“ е дизајниран за патека, со 3,0-литарски двоен турбо V6 Netuno под хаубата, кој развива огромни 740 ks. Ова го прави најмоќниот автомобил создаден од италијанскиот бренд.

„MCXtrema“ добива лесна рамка, тркачки кокпит и врвна аеродинамика, што го прави најекстремниот „Maserati“ некогаш направен. Автомобилот е нарачан од Жак Сико – француски претприемач кој поседува една од најимпресивните колекции во Европа, која се состои од над 60 одлични автомобили. Меѓу нив е и еден од митовите во мотоспортот – „Maserati MC12“.

Благодарение на програмата „MCXlusiva“, Сико соработуваше директно со „Maserati Style Center“ за да создаде лична и ексклузивна конфигурација за „MCXtrema“. Колекционерот избра боја наречена „Corse“, која потсетува на онаа на „MC12 Stradale“, со мат и бело сина комбинација, украсена со огромен трозабец во контраст на хаубата и личниот број 77 на вратите. Јасна почит кон спортското наследство на „Maserati“ и емотивната врска со „MC12“.

Кабината е персонализирана по негов вкус со темно сини завршни обработки, тркачки елементи и низа ексклузивни опции, вклучувајќи го комплетот за седиште за совозачот, задна камера и напреден систем за телеметрија.

Жак Сико ги доби клучевите од неговата „MCXtrema“ од Андреа Бертолини, четирикратен светски шампион во „GT“ зад воланот на „MC12“ и главен тест возач на „Maserati“. Токму тој го следеше развојот на „MCXtrema“, од виртуелна симулација до сесии на патеката.