ПочетнаАВТОБИЗ„Maserati“ го направи најмоќниот автомобил во својата историја
АВТОБИЗ

„Maserati“ го направи најмоќниот автомобил во својата историја

5
масерати

Италијанскиот производител „Maserati“ покажа едно од најголемите ремек-дела во својата историја – уникатен супер автомобил од 740 ks, направен по нарачка за колекционер. „MCXtrema“ е дизајниран за патека, со 3,0-литарски двоен турбо V6 Netuno под хаубата, кој развива огромни 740 ks. Ова го прави најмоќниот автомобил создаден од италијанскиот бренд.

     Добивајте вести на Viber     

„MCXtrema“ добива лесна рамка, тркачки кокпит и врвна аеродинамика, што го прави најекстремниот „Maserati“ некогаш направен. Автомобилот е нарачан од Жак Сико – француски претприемач кој поседува една од најимпресивните колекции во Европа, која се состои од над 60 одлични автомобили. Меѓу нив е и еден од митовите во мотоспортот – „Maserati MC12“.

Благодарение на програмата „MCXlusiva“, Сико соработуваше директно со „Maserati Style Center“ за да создаде лична и ексклузивна конфигурација за „MCXtrema“. Колекционерот избра боја наречена „Corse“, која потсетува на онаа на „MC12 Stradale“, со мат и бело сина комбинација, украсена со огромен трозабец во контраст на хаубата и личниот број 77 на вратите. Јасна почит кон спортското наследство на „Maserati“ и емотивната врска со „MC12“.

Кабината е персонализирана по негов вкус со темно сини завршни обработки, тркачки елементи и низа ексклузивни опции, вклучувајќи го комплетот за седиште за совозачот, задна камера и напреден систем за телеметрија.

Жак Сико ги доби клучевите од неговата „MCXtrema“ од Андреа Бертолини, четирикратен светски шампион во „GT“ зад воланот на „MC12“ и главен тест возач на „Maserati“. Токму тој го следеше развојот на „MCXtrema“, од виртуелна симулација до сесии на патеката.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025