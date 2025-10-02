Како да се поправи предијабетес: Шест чекори за поздрав начин на живот

Предијабетес е состојба во која нивото на шеќер во крвта е повисоко од нормалното, но сè уште не е доволно високо за да се дијагностицира дијабетес тип 2.

Иако го зголемува ризикот од развој на дијабетес, срцев удар и мозочен удар, оваа дијагноза е исто така можност за дејствување. Со целни промени во животниот стил, можно е да се запре прогресијата на болеста, па дури и целосно да се поправи состојбата, пишува Health.com.

Прилагодување на исхраната

Не постои универзална диета за предијабетес, но неколку клучни стратегии можат да помогнат во намалувањето на шеќерот во крвта. Фокусот треба да биде на намалување на додадениот шеќер, кој често е скриен во преработената храна како колачиња, шеќерни житарки и газирани пијалоци. Исто така е важно да се намали внесот на рафинирани јаглехидрати, како што се белиот леб и тестенините, бидејќи телото брзо ги претвора во шеќер.

Наместо тоа, изберете сложени јаглехидрати од интегрални житарки, грав и зеленчук без скроб. Збогатете ги вашите оброци со посни протеини (риба, пилешко, јајца) и здрави масти од авокадо, јаткасти плодови и семки. Ако водата не ви се допаѓа, збогатете ја со парчиња овошје.

Редовна вежба

Вежбањето ја зголемува чувствителноста на инсулин, хормон клучен за искористување на гликозата. Се препорачуваат најмалку 150 минути активност неделно, или 30 минути пет дена во неделата. Не мора да биде теретана; прошетка по вечера, одење додека разговарате по телефон, градинарство или онлајн вежби се подеднакво валидни.

Губење на вишокот тежина

Дури и мало губење на тежина може значително да ја подобри регулацијата на шеќерот во крвта. Експертите препорачуваат намалување од пет до седум проценти од телесната тежина за да се постигнат видливи ефекти. Обавезно консултирајте се со вашиот лекар пред да започнете план за слабеење.

Квалитетен сон

Недостатокот на сон негативно влијае на чувствителноста на инсулин – истражувањата покажуваат дека неколку непроспиени ноќи можат да ја намалат чувствителноста до 30 проценти. Нарушувања како што е апнејата при спиење дополнително го зголемуваат ризикот. Ако имате проблеми со спиењето, разговарајте со вашиот лекар.

Справување со стресот

Хроничниот стрес ги зголемува нивоата на кортизол, хормон кој ја нарушува функцијата на цревата и влијае на метаболизмот на гликозата. Медитацијата, јогата, длабокото дишење или прогресивната мускулна релаксација можат да го намалат негативното влијание на стресот врз телото.

Престанете со пушење

Пушењето е значаен фактор на ризик за развој на предијабетес. Престанувањето е клучно, а најдобрите резултати доаѓаат од комбинација на професионално советување и, доколку е потребно, производи за замена на никотин, како што се фластери или гуми за џвакање.

Кога промените не се доволни

Во некои случаи, лекарите препорачуваат лекови. Најчесто се користи метформин, кој го намалува производството на гликоза во црниот дроб и ја зголемува чувствителноста на инсулин, намалувајќи го ризикот од развој на дијабетес тип 2 за околу 31 процент.

Исто така е важно да се провери влијанието на другите терапии. Некои лекови, како што се кортикостероиди, статини, бета-блокатори или антипсихотици, можат да го зголемат нивото на шеќер во крвта, па затоа вреди да се разговара со вашиот лекар за алтернативи.

Кога да посетите лекар?

На луѓето со предијабетес им се препорачува редовно следење на гликозата и тестирање на A1C, обично еднаш годишно или на секои две години. Меѓутоа, ако забележите симптоми како што се често мокрење, зголемена жед и глад, замор, заматен вид, необјаснето губење на тежината или трнење во рацете и нозете, веднаш побарајте медицинска помош.

Предијабетесот е предупредување, но и можност. Со правилна исхрана, редовно вежбање, губење на вишокот килограми и управување со спиењето и стресот, можете значително да го намалите ризикот од развој на дијабетес тип 2 и да го подобрите квалитетот на вашиот живот.