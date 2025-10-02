Илон Маск – првиот полутрилионер во светот

Илон Маск, директорот на компанијата Тесла, е првиот човек во историјата со богатство од повеќе од 500 милијарди долари.

Богатството на Маск накратко достигна 500,1 милијарда долари во попладневните часови по њујоршко време на 1 октомври, пред малку да падне на нешто над 499 милијарди долари, според листата на милијардери на Форбс.

Ако се прашувате колку денари се тоа, одговорот е прилично многу- над 26 трилиони денари или 26.100.000.000.000.

Покрај Тесла, вредностите на другите компании на Маск исто така се зголемија, како што се стартапот за вештачка интелигенција xAI и компанијата SpaceX.

Сето ова дополнително го зајакнува статусот на Маск како најбогат човек во светот, далеку пред конкурентите во глобалниот технолошки сектор.

Вториот најбогат човек во светот моментално е Лари Елисон, основачот на технолошката компанија „Оракл“, чие богатство се проценува на околу 350,7 милијарди долари.

Елисон накратко го престигна Маск минатиот месец, кога акциите на „Оракл“ скокнаа за повеќе од 40 проценти, по оптимистичките прогнози за бизнисот со облачна инфраструктура и вештачка интелигенција.

Огромното богатство на Маск е главно поврзано со неговиот удел од над 12 проценти во „Тесла“, чии акции значително пораснаа оваа година.

Во среда, на затворањето на берзата во Њујорк, акциите на „Тесла“ пораснаа за повеќе од 3,3 проценти, а од почетокот на годината забележаа раст од повеќе од 20 проценти.

Инвеститорите позитивно реагираат на фактот дека Маск во последно време повеќе се посветува на своите компании, а помалку на политиката.

Неодамна, тој беше цел на критики за неговата работа со администрацијата на Трамп, првенствено со Одделот за владина ефикасност, кој беше задолжен за намалување на владините трошоци и бројот на вработени во јавниот сектор.

Маск, кој е и сопственик на социјалната мрежа X, често јавно ги искажува своите ставови за теми како што се имиграцијата и Програмата за разновидност, еднаквост и вклучување (DEI), која исто така привлекува големо внимание.

Тој сега е целосно посветен на Тесла, изјави во септември Робин Денхолм, претседателка на одборот на директори на Тесла.

Одборот, исто така, објави бонус од еден трилион за Маск ако постигне многу амбициозни цели во следните десет години.

За да го постигне ова, тој ќе мора да ја зголеми вредноста на Тесла осумкратно, да продаде еден милион роботи базирани на вештачка интелигенција, дополнителни 12 милиони автомобили и да исполни голем број други барања.

Маск минатиот месец објави дека купил акции на Тесла во вредност од околу 1 милијарда долари, што многу инвеститори го протолкуваа како знак на доверба во иднината на компанијата.

Сепак, во последните години, Тесла се соочи со сериозна конкуренција, првенствено од кинескиот гигант BYD, како и со предизвици поврзани со трансформацијата во компанија што се занимава со вештачка интелигенција и роботика.