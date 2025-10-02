EU4Green го отвора натпреварот за зелено новинарство во Западен Балкан

Новинарите од целиот Западен Балкан се поканети да учествуваат на Конкурсот за зелено новинарство, иницијатива што ги признава исклучителните новинарски извештаи за заштитата на животната средина и зелената транзиција на регионот.



Целта на наградата е да се поттикне јавна дебата, да се поттикне квалитетно новинарство и да се истакне улогата на медиумите во спроведувањето на Зелената агенда за Западен Балкан. Конкурсот ги вклучува сите шест економии на Западен Балкан, вклучувајќи ја и Србија, и е отворен за објавени дела што ги доближуваат граѓаните до предизвиците и можностите на зелената транзиција.



Авторот на најдобро оценетиот труд ќе го добие професионалниот сертификат за еколошко новинарство, онлајн курс што го спроведува Лондонската школа за меѓународен бизнис (LSIB), во траење од еден до два месеци. Дополнително, победникот ќе добие регионално признание преку комуникациските канали на EU4Green.



Право на учество

Конкурсот е отворен за новинарски трудови — ТВ репортажи, радио извештаи, онлајн формулари или пишани статии — објавени помеѓу 1 јануари и 1 октомври 2025 година. Делата мора да доаѓаат од една од шесте економии и можат да бидат на локалниот јазик или на англиски јазик. Трудовите на локалните јазици треба да бидат преведени и на англиски јазик.



Теми

Трудовите треба да се однесуваат на една или повеќе теми поврзани со Зелената агенда за Западен Балкан и нејзиното влијание врз граѓаните, вклучувајќи: чист воздух, вода и земјиште; биодиверзитет и природа; одржливо земјоделство и исхрана; зелена и циркуларна економија и зелени финансии; климатски акции (ублажување, адаптација, отпорност на заедниците). Исто така, се охрабруваат меѓусекторски пристапи (инклузија, родова еднаквост, социјална правда).



Како да аплицирате

Конкурсот е отворен од 29 септември до 9 октомври 2025 година. Новинарите или овластените претставници на медиумите ги испраќаат своите дела на [email protected], со назнака во предметот на поштата: „За наградата за зелено новинарство“. Секоја апликација мора да содржи информации за авторот, датумот на објавување и линк или копија од објавеното дело. Дозволени се максимум три дела по кандидат.



Експертското жири ќе ги оценува апликациите според релевантноста, длабочината на третирањето на темата, оригиналноста, јавното влијание и етичките стандарди. Победникот ќе биде објавен откако ќе заврши евалуацијата. Отворениот повик и правилата за натпреварот се достапни на линкот: Конкурс за зелено новинарство EU4GREEN

****

За проектот

EU4Green е регионална програма финансирана од Европската Унија, кофинансирана од Австриската агенција за развој (ADA) преку International Partnerships Austria, а имплементирана од Австриската агенција за животна средина. Проектот ги поддржува економиите на Западен Балкан во спроведувањето на Зелената агенда преку усогласување на политиките со стандардите на ЕУ.