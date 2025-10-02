Најдобрите решенија за сушење алишта во зима: Ќе бидат суви за помалку од еден час

Со доаѓањето на постудените месеци, многумина се соочуваат со проблемот на бавно сушење на алиштата во домот.

Влажната облека што со денови стои во сушарата зафаќа простор и го отежнува редовното перење алишта. Иако сушарите за алишта се практични, нивната честа употреба може значително да ги зголеми трошоците за електрична енергија, особено во домаќинствата со повеќе членови. Во потрага по поекономично решение, корисничката Џејн Вудс побара совет во Фејсбук групата „Mrs Hinch Cleaning Tips“.

Повеќето од препораките што ги доби Џејн беа поврзани со употребата на одвлажнувач. Членката Триш Алгар го сподели своето позитивно искуство со уредот, велејќи дека сега ја користи сушарата само за постелнина и крпи. Слични искуства споделија и други корисници, кои истакнаа дека сушењето алишта со одвлажнувач станува рутина што заштедува време и пари.

Керол Бејлис го објасни својот метод на сушење: дополнително центрифугирање на највисока брзина, распоредување на алиштата на сушари во проветрена просторија и вклучување на одвлажнувачот со затворена врата. Според неа, облеката се суши целосно за околу шест часа, а трошоците за сушење се значително пониски отколку кога се користи конвенционална машина за сушење алишта.

Експертите од Идеал Хоум истакнуваат дека одвлажнувачите на воздух можат да ја исушат облеката за четири до пет часа, иако времето зависи од видот на ткаенината, големината и моќноста на уредот, температурата во просторијата и вентилацијата. Некои модели имаат посебна функција „перење“ што го забрзува отстранувањето на влагата од воздухот и го оптимизира процесот на сушење.

Покрај одвлажнувачот, членовите на групата предложија користење на загреана сушара за алишта, дополнително центрифугирање во машината за перење и користење на машина за сушење алишта во комбинација со одвлажнувач на воздух за побрзо и поефикасно сушење. Јасно е дека со неколку паметни чекори, сушењето алишта во зима не мора да биде комплицирано или скапо и трае помалку од еден час.