Израелски воени бродови пресретнаа флотила што се упатила кон Газа: „Грета Тунберг и нејзините пријатели се добро

Израелските војници пресретнаа меѓународна флотила што се обидуваше да достави лекови и храна во Појасот Газа. Тие се качија на бродовите што се приближуваа кон енклавата, објавија организаторите на мисијата.

Флотилата, која се состои од повеќе од 40 цивилни бродови, транспортира околу 500 парламентарци, адвокати и активисти. Таа планираше да ја пробие израелската блокада на Газа. Израелците ја започнаа операцијата кога флотилата беше на околу 90 наутички милји од енклавата. Досега се пресретнати најмалку 20 бродови, 24 сè уште пловат кон Газа.

Израелската влада, која го нарече обидот на флотилата да транспортира хуманитарна помош до воено разорената Газа „провокација“, објави дека „Грета и нејзините пријатели се безбедни и здрави“.

Израел објави дека активистите од флотилата, која Израел ја нарекува „Хамас-Сумуд“, на нивните јахти „пловат безбедно и мирно кон Израел, каде што ќе започнат процедурите за нивна депортација во Европа“. Сите се безбедни и во добра здравствена состојба, според израелското Министерство за надворешни работи. Грета Тунберг е исто така на фотографијата.