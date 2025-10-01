„OpenAI“ генерираше приход од 4,3 милијарди долари во првата половина од 2025-та

„OpenAI“ генерираше приход во вредност од околу 4,3 милијарди долари во првата половина од 2025-та година, што е за околу 16% повеќе отколку во целата минатата година, објавува „The Information“, повикувајќи се на финансиски извештаи од акционерите.

Од „OpenAI“ велат дека потрошиле 2,5 милијарди долари, голем дел од нив за трошоци за истражување и развој на вештачка интелигенција и за работењето на „ChatGPT“.

Новинската агенција не можеше веднаш да ги потврди податоците. „OpenAI“ не одговори веднаш на барањето за коментар.

Истражувањето и развојот го чинеа развивачот на „ChatGPT“, 6,7 милијарди долари во првата половина од годината. На крајот од периодот, компанијата имаше околу 17,5 милијарди долари во готовина и хартии од вредност.

„OpenAI“ има за цел да ја достигне својата годишна цел за приходи од 13 милијарди долари со трошење на 8,5 милијарди долари.

Во август, „Reuters“ објави дека „OpenAI“ е во рани разговори за понуда на акции што ќе им овозможи на вработените да заработат пари и веројатно ќе ја процени компанијата на околу 500 милијарди долари.

Минатата недела, „Nvidia“ објави дека ќе инвестира до 100 милијарди долари во „OpenAI“ и ќе ја снабди со чипови за центри за податоци.