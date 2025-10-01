Даноци на богатство во Европа: Кој што собира и колку?

Нееднаквоста на богатството е очигледна низ целиот свет, вклучително и во Европа. До почетокот на 2025-та година, најбогатите 5% од населението на еврозоната ќе контролираат 45% од нето богатството на домаќинствата, додека најбогатите 10% ќе контролираат 57,4%, според податоците од Европската централна банка (ЕЦБ).

Оваа концентрација на богатство ја држи дебатата за даноците на богатство во центарот на дискусиите во многу земји. Неодамна, францускиот милијардер Бернар Арно остро се спротивстави на предложениот данок од 2% за граѓаните со средства поголеми од 100 милиони евра. Според него, ова е „офанзива што е смртоносна за нашата економија“, пишува „Euronews“.

Медиумите сумираат кои европски земји имаат даноци на богатство, колку приходи собираат овие даноци и колкав дел од вкупните даночни приходи доаѓа од даноците на богатство низ цела Европа.

Според Даночната фондација, од 2025-та година, даноци на нето богатство на поединци постојат во Шпанија, Норвешка и Швајцарија. Даночните стапки и праговите за оданочливо богатство варираат од земја до земја.

Покрај тоа, Франција, Италија, Холандија и Белгија наметнуваат данок на богатство на одредени класи на средства, но не и на вкупното нето богатство на поединците.

Шпанија

Данокот на нето богатство во Шпанија е прогресивен, почнувајќи од 0,16% до 3,5% за богатство над 700.000 евра. Шпанските граѓани се оданочуваат за нивните средства низ целиот свет, додека нерезидентите се оданочуваат само за средства што се наоѓаат во Шпанија.

Во 2022-ра година, шпанската централна влада воведе дополнителен „солидарен данок на богатство“ со стапка од 1,7% до 3,5% за лица со нето средства над 3 милиони евра. Првично замислен како привремена мерка за справување со кризата со трошоците за живот, данокот стана траен, одделен од редовниот данок на богатство.

Норвешка

Норвешка наплаќа данок од 1% на поединечно богатство над 1,7 милиони норвешки круни (145.425 евра) и до 20 милиони норвешки круни (1,71 милиони евра). За богатство над 20 милиони круни, стапката се зголемува на 1,1%. Од вкупниот износ, 0,7% оди кај општините, а 0,3% кај централната влада.

Швајцарија

Според извештајот на ОЕЦД „Улогата и дизајнот на даноците на нето богатство“, данокот на нето богатство во Швајцарија се карактеризира со релативно ниски прагови на ослободување кои варираат помеѓу кантоните. Данокот не е насочен само кон приходите на најбогатите домаќинства, туку влијае и на значителен дел од средната класа.

Според консултантската компанија „PwC“, во 2025-та година данокот ќе започне од 80.000 швајцарски франци (85.560 евра) за самци кои плаќаат данок со почетна стапка од 0,05%. За оженети даночни обврзници и самохрани родители со малолетни деца, прагот се зголемува на 159.000 швајцарски франци (170.090 евра). Стапката постепено ќе се зголемува на 0,3% за богатство што надминува 3,262 милиони швајцарски франци (3,49 милиони евра) за самци и 3,342 милиони швајцарски франци (3,58 милиони евра) за брачни даночни обврзници и родители со малолетни деца.

Даноци на богатство само на избрани средства

Даночните жители во Франција подлежат на данок на недвижен имот ако нивните нето средства на недвижен имот низ целиот свет се проценети на најмалку 1,3 милиони евра. Странските државјани се исто така обврзани ако вредноста на нивниот француски недвижен имот достигне или надмине истиот праг. Даночната стапка може да биде висока до 1,5% во зависност од нето вредноста на средствата.

Италија, Белгија и Холандија, исто така, наметнуваат некои даноци на богатство, како на пример на финансиски средства.

Колку собираат земјите?

Износот на приходите од данок на богатство и нивниот удел во вкупните даночни приходи ја одразуваат неговата важност и ефикасност.

Според ОЕЦД, Швајцарија собрала 9,5 милијарди евра од индивидуалното богатство во 2023-та година, што претставува 4,3% од вкупните даночни приходи. Во Шпанија, приходите изнесувале 3,1 милијарди евра, што е еквивалентно на 0,6% од вкупните даночни приходи.

Норвешка генерирала 2,7 милијарди евра, или 1,5% од своите даночни приходи, додека Франција собрала 2,3 милијарди евра, што одговара на 0,2% од даночните приходи.

Уделот на приходите од данок на богатство во БДП-то е мал. Во 2023-та година, нето приходите од данок на богатство на поединецот се движеле од 0,21% од БДП во Шпанија до 1,16% во Швајцарија.

Укинување на данокот на богатство

Додека дискусиите за даноците на богатство се интензивираат, особено затоа што владите се стремат да ги таргетираат богатите и да генерираат приходи, општиот тренд е тие да бидат укинати, изјави за „Еуроњуз бизнис“ Кристина Енаш, економист во Даночната фондација.

Во текот на изминатите три децении, неколку земји ги укинаа даноците на индивидуално богатство. Бројот на членки на ОЕЦД кои наметнуваат вакви даноци се намали од 12 во 1990-та година на само четири во 2017-та година. Тоа се европските земји: Австрија (1994), Данска (1997), Германија (1997), Холандија (2001), Финска, Исланд и Луксембург (сите во 2006 година) и Шведска (2007 година).

Причините зошто овие земји ги укинуваат даноците на богатство се поврзани со трошоците за ефикасност и ризикот од одлив на капитал, што често ги прави даноците на нето богатство да не ги постигнат своите цели.

Богатите даночни обврзници се мобилни и имаат лесен пристап до даночните рајови. Оние кои одлучуваат да избегаат од земја за даночни цели не само што ги носат со себе приходите од даноците на богатство, туку и приходите од даноците на доход и потрошувачка, кои се најважните извори на приходи за европските земји.