Златните резерви на САД надминаа 1 трилион долари

Златните резерви на Министерството за финансии на САД надминаа 1 трилион долари во вредност, повеќе од 90 пати поголема од вредноста на билансот на состојба на владата, бидејќи цената на металот достигна нови рекордни максимуми, објави „Bloomberg“.

Најголемите златни резерви во светот го преминаа прагот откако цените се искачија над 3.824,50 долари за унца во понеделникот, што е зголемување од 45% оваа година. Сепак, неговата официјална вредност, врз основа на конгресната цена од 1973 година од 42,22 долари за унца, е проценета на нешто над 11 милијарди долари.

Златото достигна серија рекорди оваа година, бидејќи инвеститорите бараат безбедност поради превирањата предизвикани од трговските војни, геополитичките тензии и растечката загриженост за потенцијална криза на суверениот долг на САД. Растот е поттикнат и од приливите во фондовите што се тргуваат на берза и продолжувањето на намалувањето на каматните стапки од страна на Федералните резерви.

Порано оваа година, спонтан коментар од министерот за финансии Скот Бесант предизвика шпекулации дека златните резерви на владата ќе бидат ревалоризирани по пазарна вредност, што ќе резултира со неочекувана заработка од стотици милијарди долари. Бесант подоцна ја отфрли идејата, а „Bloomberg“ објави дека тоа не се разгледува сериозно.

За разлика од повеќето земји, американското злато го држи директно владата, а не централната банка. Федералните резерви поседуваат сертификати за злато еднакви на вредноста на резервите на Министерството за финансии, а за возврат ја кредитираат владата со долари. Тоа значи дека ажурирањето на вредноста на резервите на денешните цени би ослободило околу 990 милијарди долари во државната каса.

Иако ова може да изгледа примамливо со оглед на ограничувањата на владиниот плафон на долгот, тоа би имало далекусежни последици за финансискиот систем, зголемувајќи ја ликвидноста и продолжувајќи ја продажбата на акумулираните средства од страна на Федералните резерви.

Соединетите Американски Држави нема да бидат првата земја што ќе го стори тоа. Германија, Италија и Јужна Африка сите одлучија да ги ревалоризираат своите резерви во последните децении, како што забележа еден економист на Федералните резерви во августовска белешка.

Нешто повеќе од половина од резервите на злато на Соединетите Американски Држави се складирани во длабоко складиште во трезор веднаш до американската воена база во Форт Нокс, Кентаки, каде што златото било преместено од Њујорк и Филаделфија во 1930-тите, делумно за да биде помалку ранливо на странски воени напади преку Атлантикот. Остатокот е распределен меѓу трезорите во Вест Поинт, Денвер, и трезор 24 метри под зградата на Федералните резерви во долниот Менхетен.

Според Министерството за финансии, резервите на злато на САД изнесуваат околу 261,5 милиони тројански унци.

Теориите на заговор се проширија во февруари, поттикнати од коментарите на претседателот Доналд Трамп и милијардерот Илон Маск, дека златото складирано во Форт Нокс можеби всушност не е таму.

„Ќе одиме во Форт Нокс, легендарниот Форт Нокс, за да се осигураме дека златото е таму. Ако златото го нема ќе бидеме многу вознемирени“, рече Трамп во тоа време.