„Audi“ го враќа легендарниот „А2“ како електричен автомобил

Прототип на нов електричен модел од „Audi“ е забележан на тестирање во Европа. Неговата големина го става во Ц-сегментот, но неговата форма сугерира дека нема да биде само уште еден електричен хечбек како „А3“. Новиот автомобил изгледа како преродена верзија на иконскиот „Audi А2“.

Сликите од прототипот покажуваат форма слична на онаа на „VW ID.3“ и „Cupra Born“. Сепак, подетален поглед открива дека новиот електричен автомобил на „Audi“ ќе има помалку исправена, пофутуристичка форма. А многу од елементите се референци на ултралесниот „А2“, првпат претставен во раните 2000-ти.

Ова е најјасно видливо во силуетата на автомобилот, со стрмно закосена шофершајбна и кратка хауба што помага со аеродинамиката. За разлика од „ID.3“, линијата на покривот на „Audi“ е пониска и поелегантна, а се закривува поагресивно на задниот дел за да создаде опашка што изгледа директно поврзана со „А2“.

Новиот електричен автомобил дури се чини дека го дели стаклениот дизајн на „A2“, со дводелна задна врата поврзана со покривот за да се создаде многу поголем отвор. Постојат и други докази што укажуваат на врска со „A2“, вклучувајќи заоблени проширени лакови на тркалата и мало крило прикачено на капакот на багажникот.

Всушност, овој нов модел црпи толку многу инспирација од „A2“ што не е изненадувачки што го усвојува прекарот „A2 e-tron“, и покрај тоа што е целосна класа поголема од оригиналниот супермини. Секако, сосема е можно Инголштат да се одлучи за „A3 e-tron“, но тоа останува да се види.

Сепак, автомобилот дели некои заеднички карактеристики со сегашните „Audi“, од кои главната е стилот на предниот дел. Ова вклучува употреба на тенки горни дневни светла со помали долги светла монтирани подолу. Прототипот, исто така, има слична решетка и задни светла како кај „Q4“, но тие ќе бидат различни од производствениот модел, чие деби треба да се случи следната година.

Моделот е базиран на ажурирана верзија на платформата „MEB“ што ја користат сегашните „Volkswagen ID.3“ и „Cupra Born“, наречена „MEB+“. „Audi“ веќе ја користи оваа релативно компактна платформа за својот „Q4 e-tron“, но новиот „A3 e-tron“ (или A3 e-tron) треба да биде чекор поназад во однос на големината, давајќи им на купувачите алтернатива на електричниот автомобил на постоечкиот „A3“ со мотор со внатрешно согорување.

Новиот електричен автомобил на „Audi“ веројатно ќе ги сподели сите технички подобрувања со ажурираниот „ID.3“, кој треба да биде објавен приближно во исто време, и ќе има комбинација од електричен мотор монтиран на задната страна и батерија монтирана под подот. Не знаеме дали има какви било големи промени во сегашната технологија на батерии, но очекуваме дека новиот „Audi“ веројатно ќе се нуди со некои или сите опции за батерии од 58 kWh, 77 kWh и 79 kWh достапни во сегашниот „ID.3“.