Протеински дуел: Што е подобро – јајца или урда?

Кога бараме совршен појадок или оброк богат со протеини, често избираме помеѓу јајца и урда. И двете намирници се познати по својата хранлива вредност, но прашањето е, која нуди повеќе протеини и подобро одговара на нашите нутритивни цели?

Ако споредиме 100 грама варени јајца и 100 грама урда со 2% млечна маст, разликите се многу јасни. Јајцата во оваа количина содржат околу 196 калории, 13,6 грама протеини, 14,8 грама масти и помалку од 1 грам јаглехидрати. Урдата, од друга страна, има 81 калорија, 10,4 грама протеини, 2,3 грама масти и малку повеќе јаглехидрати, околу 4,8 грама.

Ако ја погледнеме само количината на протеини, јајцата се мал победник. На 100 грама, тие нудат повеќе од три грама протеини повеќе од урдата. Сепак, важно е да се напомене дека и двете намирници содржат висококвалитетни протеини. Ова значи дека тие ги содржат сите девет есенцијални аминокиселини што им се потребни на нашите тела за да ги обноват мускулите, да произведуваат хормони и да го одржуваат здравјето.

Здравствени придобивки од обете намирници

Јајцата не се само богати со протеини. Тие се исто така одличен извор на холин, важна хранлива материја за функцијата на мозокот и метаболизмот. Тие исто така содржат витамин А, Б12, селен, цинк и антиоксидансите лутеин и зеаксантин, кои се важни за здравјето на очите.

Урдата, од друга страна, има помалку калории и масти, а помалку холестерол. Тоа е одличен извор на калциум, кој е важен за коските, забите и срцето. Ако содржи пробиотски култури, може да помогне и во одржувањето на здраво варење.

Кое да изберете? Зависи од вашите цели

Ако го следите внесот на јаглехидрати и сакате повеќе протеини, јајцата може да бидат подобар избор. Ако сакате да го намалите внесот на калории или холестерол, урдата може да биде посоодветна. Јајцата се исто така добра опција за луѓе кои се нетолерантни на лактоза, додека урдата е корисна за оние на кои им е потребен внес на калциум и полесен оброк.

Добрата вест е дека јајцата и урдата не мора да се гледаат како спротивности. Доколку немате никакви посебни ограничувања во исхраната, обете намирници можат да бидат дел од балансирана исхрана. Јајцата имаат поголема содржина на протеини, додека урдата нуди лесна алтернатива богата со калциум.