Вака изгледа Samsung Galaxy S26 Ultra на најновите рендер фотографии

Се појавија најновите „CAD“ рендери на „Samsung Galaxy S26 Ultra“, кои го откриваат изгледот на телефонот од повеќе агли. Наследникот на „S25 Ultra“ се очекува на почетокот на следната година и ќе има неколку значајни промени во дизајнот.

„Galaxy S26 Ultra“ е прикажан со рамен екран и тенки, рамномерни рабови. Во споредба со неговиот претходник, аглите на екранот изгледаат позаоблени, додека страните на уредот се исто така малку заоблени, што придонесува за ергономијата.

„Samsung Galaxy S26 Ultra“ има рамен екран и освежен дизајн на камерата.

На задната страна има освежен систем со четири камери. Три сензори се сместени во издолжен модул во форма на апче, додека четвртиот е поставен десно од главниот објектив. Над него е блиц и дополнителен отвор за сензори. Модулот со системот на камери е значително истакнат, што ги потврдува претходните гласини. Предната камера сè уште користи отвор со дупка на екранот.

Спецификациите ветуваат моќен хардвер: главен сензор од 200 MP, ултраширок објектив од 50 MP, телефото камера од 10 MP со 3x оптички зум и 5x оптички зум што го презема моделот „S25 Ultra“, што го прави дефинитивно најдобриот телефон во линијата на „Samsung“.