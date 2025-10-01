Синдикалната потрошувачка кошничка во Црна Гора за третиот квартал изнесува 2.075 евра

Синдикалната потрошувачка кошничка (SPK) во Црна Гора за третиот квартал од оваа година изнесува 2.075 евра, според истражувањето на Центарот за образование, информации и синдикални истражувања (CEISI), кој работи во рамките на Унијата на слободни синдикати (USSCG).

Во споредба со претходниот квартал, синдикалната потрошувачка кошничка забележала раст во износ од 65 евра, или 3,23 проценти.

Од вкупно десет категории трошоци дефинирани со Методологијата за подготовка на кошничката, раст е забележан во четири категории во третиот квартал, и тоа трошоците за прехранбени производи за 2,38 проценти, домувањето и комуналните услуги за 4,08 проценти, образованието и културата за 28,57 проценти и летните одмори за осум проценти.

Врз основа на собраните цени за 132 прехранбени производи од трите најголеми малопродажни синџири во Црна Гора, утврдено е дека цената на прехранбените производи во третиот квартал изнесува 645 евра.

„Во споредба со вториот квартал, кога оваа категорија трошоци изнесувала 630 евра, е забележано зголемување од 15 евра, или 2,38 проценти“, изјавија претставници од USSCG.

Ова е трет последователен квартал во кој трошоците се зголемија во категоријата прехранбени производи.

„Откако во четвртиот квартал од минатата година изнесуваа 585 евра, трошоците се искачија на 615 евра во првиот квартал од оваа година, на 630 евра во вториот, а во третиот квартал достигнаа 645 евра. Таквото движење може да има значително влијание врз животниот стандард на граѓаните, особено на оние со пониски приходи“, се додава во соопштението.

Трошоците за домување и комунални услуги во овој период изнесуваат 255 евра, што е зголемување од 4,08 проценти, или десет евра во номинален износ.

„Растот на оваа категорија трошоци првенствено беше под влијание на износот на просечната сметка за електрична енергија, која во овој квартал беше зголемена поради сезоната на ладење во текот на летните месеци. Покрај тоа, имаше и зголемување на цената на услугите за водоснабдување, што се одрази и на вкупниот износ на оваа категорија трошоци“, се наведува во соопштението.

Трошоците за образование и култура забележаа раст во третиот квартал, каде што SPK забележа зголемување што го вклучува просечниот износ на комплет учебници за средно училиште, како и дополнителните трошоци за тетратки и училишен прибор.

Вкупниот износ во оваа категорија е 135 евра, што претставува зголемување од 28,57 проценти во споредба со претходниот квартал кога изнесуваа 105 евра.

„Важно е да се напомене дека трошоците за купување учебници за основно училиште не се вклучени во оваа категорија, бидејќи тие се обезбедуваат бесплатно, а децата од набљудуваното четиричлено семејство се на возраст за основно и средно образование“, се наведува во соопштението.

Во споредба со истиот период од претходната година, цените на учебниците и училишниот прибор останаа на приближно исто ниво.

Посебниот раст на оваа категорија во тековниот квартал е резултат на засилената потрошувачка поради почетокот на учебната година.

Сепак, како што е наведено, трошоците за образование и култура се присутни во текот на целата календарска година, но во многу помал обем надвор од периодот на подготовка за новата учебна година.

Третиот квартал од оваа година, како и претходниот, беше обележан со периодот на одмори.

Поради зголемувањето на цените на угостителските услуги во претходниот период, имаше зголемување на трошоците за одмори за осум проценти, односно од 125 евра на 135 евра месечно.

„Во годишната пресметка, ова значи дека едно четиричлено семејство морало да потроши вкупно 1,62 илјади евра за седумдневен престој на море, на база на полупансион во хотели од пониската и средната категорија (две и три ѕвездички). Кога тој износ ќе се распореди во текот на 12 месеци, има номинален пораст на трошоците од десет евра месечно“, се прецизира во соопштението.

Ако SPK за третиот квартал од оваа година се спореди со истиот период минатата година, може да се констатира дека во периодот од една година има зголемување за 75 евра, или 3,75 проценти.